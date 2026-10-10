Честит рожден ден на Данка Василева!

За Данка Василева, директора на “24 часа онлайн”, новините нямат почивен ден, грешките нямат оправдание, а добрата журналистика няма алтернатива. С професионален усет, високи критерии и неизчерпаема енергия тя превръща новинарския поток в качествено съдържание, което стига до милиони читатели.

Отвъд кратките срокове и важните заглавия се случва Данка да се отдаде и на другата си голяма страст - морските хоризонти и далечните пътешествия. А човек, който умее да открива важните истории, заслужава да събира и своите — по красиви пристанища, непознати градове и далечни брегове. И след това да разказва за тях така увлекателно, както само тя може.

На рождения ѝ ден днес ѝ желаем здраве, вдъхновение, още много професионални върхове, а в личния календар ­ повече круизи и незабравими приключения.

Честито!