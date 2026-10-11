Илияна Алипиева към външния министър и жените в политиката: Сдържано облекло в неутрални гами, без бижута, а най-важна е обувката

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Една от най-стилните българки Илияна Алипиева е собственик на MDL Group - компанията, която вече 30 години е лидер в модния бизнес в България. Благодарение на нея клиентите у нас могат да пазаруват от десетки топмарки като “Бенетон”, “Макс Мара”, “Марела”, “Долче и Габана”, “Фурла”, “Гучи”, “Москино” и т.н.

- Как бихте описали досегашния стил на Велислава Петрова като външен министър, г-жо Алипиева?

- Стилът е онзи наш личен прочит на света, който ни индивидуализира. Той се разпознава в повтарящите се избори. Това е най-важната невербална комуникация, откакто свят светува, защото създава първото впечатление, което оставяме у околните. Имаме 40 секунди на разположение. След това вече сме позиционирани в очите на останалите и трудно променяме получената оценка.

Не бих се наела да говоря за стил. На мен ми прилича на тийнейджърски бунт, породен от незрялост. Добре е и външният вид да съответства на позицията, което засега не се забелязва.

- Какво бихте променили в цялостната ѝ визия, ако имате възможност да дадете съвети?

- Нужно е тотално предефиниране на цялото излъчване. Най-напред е важно да познаваме фигурата си достатъчно добре. Модата е архитектура. Има конструкция, около която се изграждат форми.

Позволих си съвсем леки корекции в един тоалет, който стана пореден повод за негативни коментари. Струва ми се, че освен трудността на модела останалото е на мястото си. Смятам, че цветът е сложен, неутрален и делови. Раменете са подсилени, за да балансират ханша. Един колан би завършил визията. Харесва ми изчистеното деколте. Освежих го с дискретен медальон за малко женственост.

Обувките са аксесоар и допълват тоалета. Жълтият им цвят се натрапва излишно и ги превръща в акцент. Дребни промени с огромен ефект. Дяволът е в детайла. Затова е важно да се работи много внимателно и прецизно върху цялостната картина на тоалета.

- Какъв силует бихте препоръчали на г-жа Велислава Петрова - по-строг костюм с пола или с панталон, рокля или комбинация от тях?

- Силуетът, подходящ за нейната фигура и служебно положение, е изчистен, прибран към тялото и в неутрални гами. Бих препоръчала предимно панталон със сако или пола с дължина до горната част на прасеца и вталено сако.

- Какви аксесоари са най-подходящи?

- Мадлен Олбрайт носеше прословутите си брошки, които силно впечатляваха и фокусираха вниманието. По тях можеше да се съди и какво предстои.

За нашите условия бих се въздържала от бижута. Изборът им е много деликатен: ако са евтини, не стоят добре; ако са скъпи, дразнят. Очила - само ако са за четене. Чантите нямат място на срещи. Обувките са най-важният аксесоар. Могат да издигнат тоалета или да го провалят. Изборът им трябва да бъде много внимателен.

- Каква прическа и какъв грим бихте препоръчали?

- Преди всичко косата трябва да е оформена. Всички много харесваме Мелания Тръмп - вълнистите ѝ коси винаги са перфектни и пропорционални. Косата не бива да се оставя да расте на воля. Дългата коса приляга на високи жени.

Червилото - никога червено. Леко виолетовият цвят стои неутрално и универсално, близо до естествения цвят на устните.

- Ако трябва да дадете само три конкретни съвета на външния министър за промяна на публичната ѝ визия, какви ще са?

- За жена от висшата държавна администрация най-подходящ е сдържан, добре скроен и съвременен стил. При широк ханш, по-тесни рамене и по-нисък ръст силуетът може да се балансира с ясно оформена линия в раменете, подчертана талия и издължени пропорции.

1. Подбор на сако и горни части

Избирайте сака с леко оформени рамене, ревери със средна ширина и едноредно закопчаване. Най-удачната дължина е до високата част на ханша или под най-широката му линия. Подгъвът точно върху най-широкото място визуално прекъсва силуета.

2. Подходяща кройка и дължина на панталоните и полите

Прав панталон с висока или средно висока талия, ръб и дължина почти до обувката издължава краката. Моделите с леко разширение надолу също стоят добре. Избирайте плат, който пада гладко и запазва формата си.

Полите с умерена А-линия подчертават талията и се движат красиво. Пола тип молив също е подходяща, когато кройката следва фигурата без опъване.

Добра дължина е около коляното или малко под него. При мидимодел подгъвът може да завършва в по-тясната част на прасеца.

3. Рокли, цветове и цялостно впечатление

Подходящи са рокли с оформена талия, леко подчертани рамене и права или умерено разкроена пола. Обвивните модели и роклите с вертикални шевове създават стройна, цялостна линия.

По-светъл или наситен цвят в горната част и по-дълбок нюанс долу могат визуално да балансират пропорциите. Работят добре и едноцветните комбинации, особено когато тоновете плавно преминават един в друг. По-изразителен цвят, фина шарка или интересен детайл може да бъде при яката, раменете или горната част на тоалета.

При по-нисък ръст са подходящи умерени пропорции, едноцветни или близки по тон комплекти и обувки с изчистен силует. Средният ток или елегантната обувка със заострен връх издължават линията и запазват удобството.

Общото впечатление трябва да бъде уверено и професионално - качествена материя, точна кройка, премерени аксесоари и дрехи, които следват фигурата с лекота. И най-важното - усет и чувство за мярка.

- Кои са най-силните и кои най-слабите елементи в начина, по който тя се представя визуално?

- На този етап не успява да бъде достатъчно убедителна в този тип представяне. Доскоро дори не знаех кой е външният министър на България. Тя представлява държавата, затова хората са чувствителни и реагират и когато грешките се повтарят, и реакциите стават агресивни.

- Какъв образ трябва да изгражда чрез дрехите си жена, която е външен министър - авторитетен, дипломатичен, модерен, достъпен? Къде е балансът?

- Във въпроса ви е и отговорът: баланс между всичко изброено по-горе. Така визуално човек дава знак: “Зная къде съм, защо съм тук, имам знанията и умея да водя диалог”. Дрехите са сила - много силно изразно средство, което влияе на подсъзнателно ниво.

Откакто свят светува, дрехите са оръжие. Само си припомнете Елизабет I. Дворът е тръпнел в очакване на появата ѝ. Тоалетът ѝ е подсказвал какво предстои. Например роклята с пауновите пера, която препраща към богинята Хера, сложила върху опашката на паун сто очи, да следи изневерите ма мъжа си, била предупредителен знак срещу предателите, че тя знае всичко. Израз е на бдителност, присъствие, всевиждащ поглед.

- Има ли съществена разлика в облеклото, което е подходящо за срещи на различно ниво?

- Всеки форум има своите правила. Неглижирането им поради незнание е непростим пропуск. Няма да получите директен сигнал, но алармата вече е задействана.

Работна среща с колеги дипломати предполага стандартно облекло. Държавното посещение има строг протокол, но от десетилетия не виждам някой да проявява особено уважение към правилата.

- Кога за външен министър е задължителен или най-подходящ костюмът и кога роклята?

- Каквито и да са правилата, всички табута са паднали. Високопоставените държавни лица са се превърнали в инфлуенсъри на марки. Да си спомним Брижит Макрон, която се появява предимно с тоалети на една френска марка - понякога доста далеч от представите за делово облекло.

- Колко консервативно трябва да бъде облеклото при двустранна среща с чуждестранен външен министър?

- Ако имаме предвид конкретната визия на външната министърка в Истанбул, смятам, че тя беше напълно неудачна, а за мюсюлманска страна - неуважителна.

- Има ли случаи, в които открити рамене, по-дълбоко деколте, цепка или по-къса пола са неподходящи от протоколна гледна точка?

- Ангела Меркел, която през по-голямата част от мандатите си като канцлер на Германия беше майката на нацията, сериозно увреди репутацията си с оголените си рамене на бал в операта. От жените на държавни позиции не се очаква открит сексапил.

- Какво е подходящото облекло за снимка “очи в очи” с друг политик и какво - за официална обща снимка с много представители?

- Преди всичко са подходящи тоалети, които не внушават лична близост и не създават двусмислие около целта на срещата. Такива внушения могат да объркат разговора, освен ако не са търсени съзнателно. Това обаче са оръжия от арсенала на много опитни играчи.

- Каква трябва да е оптималната дължина на роклите, полите и панталоните за външен министър?

- Роклите и полите трябва да бъдат малко под коляното. Тази дължина е женствена и осигурява комфорт при сядане.

- Къде според вас трябва да бъде границата между това една жена политик да запази своята индивидуалност и това да се съобрази с институцията, която представлява?

- Тези две понятия не си противоречат. Жената трябва да присъства в образа си. Това е сила. Мярката е най-важното мерило.