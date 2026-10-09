Крал Чарлз плати 1,76 млн. евро за ремонти в стария дом на брат си Андрю

Крал Чарлз III е платил сметката от 1,76 млн. евро за ремонтите, дължими заради лошото състояние на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор – „Роял Лодж" в Уиндзор.

Смята се, че парите идват от личните доходи на краля и ще покрият задълженията на Андрю към бившите му наемодатели – Crown Estate, които управляват имота, съобщава Би Би Си.

Първоначално санкцията за лошото състояние на „Роял Лодж", определено като щети и амортизация на имота, е била 2,11 млн. евро. Сумата обаче е намалена с около 352 000 евро – обезщетението, което Маунтбатън-Уиндзор би получил за предсрочното прекратяване на договора си за наем.

От Crown Estate заявиха, че не са изплащали никакви пари на Маунтбатън-Уиндзор при приключването на договора му и вече са получили нетната сума от 1,76 млн. евро, която им се е полагала.

Бившият принц Андрю напусна дома си през февруари на фона на поредица от разкрития за връзките му с американския сексуален престъпник Джефри Епстийн. Той последователно отрича да е извършил каквото и да било нарушение във връзка с Епстийн.

Бившият принц Андрю беше преместен в Сандрингам, като брат му крал Чарлз пое със собствени средства разходите за издръжката и настаняването му. По-късно същия месец Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение. В четвъртък съдебно решение разкритикува използваните от полицията заповеди за обиск.

Въпреки че се премести в Сандрингам, договорът за наем на „Роял Лодж" остана в сила до октомври. С официалното му изтичане Crown Estate разкрива условията, при които е приключил.

Когато Андрю сключва 75-годишния договор за наем през 2003 г., той прави значителни авансови плащания, включително около 8,79 млн. евро за ремонти. Това му позволява да не плаща месечен наем.

Договорът предвижда и че ако се откаже от него през първите 25 години, той има законно право на определено обезщетение, чийто размер намалява с всяка изминала година.

Ако беше напуснал през октомври 2026 г., Crown Estate щеше да трябва да му върне около 354 000 евро.

Тази сума обаче е засенчена от задълженията му към наемодателя заради състоянието на сградата. Затова от Crown Estate съобщават, че вече са получили нетно 1,76 млн. евро.

Смята се, че кралят е платил сумата, за да не допусне Crown Estate да претърпи финансови загуби.

Дали Маунтбатън-Уиндзор ще върне парите на брат си, е личен въпрос. Няма допълнителни подробности как плащането се отразява на личните финанси на Андрю. Не се коментира и как кралят възприема тази договореност. Според информация на медията плащането няма връзка с позицията, която Чарлз изрази тази седмица – че финансовата му подкрепа не трябва да се използва за покриване на съдебните разходи на Андрю в битката му около заповедите за обиск.

Все още не е решено за какво ще бъде използвано 30-стайното имение в Уиндзор. Очаква се то да носи търговски приходи, като засега няма планове в него да се настани друг член на кралското семейство.

„Договорът за наем на „Роял Лодж" приключи и сега вниманието ни е насочено изцяло към бъдещото използване на имота и възможностите за генериране на допълнителна финансова стойност за нацията след предсрочното му връщане", заяви говорител на Crown Estate.

По-рано тази година доклад на Националната сметна палата разкри, че Маунтбатън-Уиндзор е преотдавал под наем сгради в „Роял Лодж", въпреки че размерът на получените суми така и не беше оповестен.

Докладът на институцията, която следи за разходването на публичните средства, показа също, че дъщерите на Андрю – принцесите Беатрис и Юджини, са разполагали с жилища в кралски дворци, за които не са плащали наем. Разходите за тях са били поемани лично от крал Чарлз.