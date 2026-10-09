Юлиан Вергов за "Под прикритие": За пръв път играя гангстер

Кара те да се замислиш, показва нашата действителност. Зрителите ще видят - безкрайно интересен сезон, с чисто нова история, но се минават граници, които не трябва да бъдат минавани никога, категоричен е Вергов

В сезон 6 вървят паралелно 2 истории - от миналото, когато се събира бандата на Джаро, и от настоящето

Сериалът ми даде възможност да играя роля, която никога не съм играл. За пръв път играя гангстер. Бил съм лошия герой, но това е за пръв път. Много е задължаващо, защото в този сериал не може да изложиш колегите, които имат изградена структура, но и да го направиш по твоя начин, и да си максимално органичен. Което при мен не е лесно, но се опитвам.

Това каза актьорът Юлиан Вергов пред БНТ. Вергов е една от новите звезди в новия 6-и сезон на "Под прикритие", който стартира утре вечер в ефира на националната телевизия. Неговият персонаж - Тони Амигото, е новият гангстер в сериала. Голямата изненада, която бе разкрита на двете предпремиери на новия сезон в зала 1 на НДК, бе, че героят на Захари Бахаров - гангстерът Иво Андонов, е жив.

"Трудно ми е, това си говорихме и с Павел Иванов, който също е новият. Новобранците сме, трудно е при толкова обичан сериал, където има толкова изградени любимци. С колегите сме приятели и се случиха нещата", разказа Вергов.

"С риск да ми се карат - вървят паралелно две истории - в настоящето и миналото. Как се създава бандата на Джаро, което зрителите ще видят още в първия епизод. Вижда се и как Амигото, моят герой се включва в нея. И после нещата тръгват и се развиват до наши дни. Малко като в "Междузвездни войни", разкри актьорът.

"В сериала има чар, има много хумор, но и болка и желание за живот. Героите са харесвани - дори лошите, но пък е хубаво да се показват такива неща, защото от това, което съм гледал в предишните 5 сезона, винаги се "наиграват" лошите. В случая с "Под прикритие" виждаш докъде може да стигне един човек, и това те кара да се замислиш. То показва и нашата действителност. Нещата са станали, като че ли по-"под прикритие", каза още той.

"Кое се играе по-трудно - лошият, или добрият - не мога да кажа, във всички случаи е хубаво героите да бъдат и симпатични, и несимпатични. Всеки актьор трябва да бъде адвокат на героя си, а докъде ще стигне - това ще покаже сценарият. Светът е един врящ котел, винаги ще има зло. Въпросът е то да се узъпти и да се фокусираме върху доброто", категоричен бе Юлиан Вергов.

И бе категоричен, че лошото не привлича.

"Зрителите ще видят, това е безкрайно интересен сезон, с чисто нова история, но се минават граници, които не трябва да бъдат преминавани никога. "Под прикритие" е отражение на нашата действителност. През мутренските времена, през 90-те, най-вече изгубихме децата си, тогава много от тях се изстреляха в чужбина, отгледаха и децата си там. Голяма част от България изгуби кръвта си. 90-те оказаха влияние на този начин на мислене - че всичко е свършено и няма връщане. Оптимизмът е по-трудно, защото е сложно да се "намамиш" да ти е хубаво. На всеки се случват лоши неща, но ако се "намамиш", че "всяко зло за добро", все повече ще се радваме на всяка среща, на всеки човек", коментира той.

"Ако се изправим сами срещу огледалото и вземем сами своето решение, без да се влияем от друг, народът би имал чувство за справедливост ", допълни Вергов.