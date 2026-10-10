Марко Мендоса с концерт в София на 2 ноември

Американският басист и певец Марко Мендоса идва в София, за солово шоу на 2 ноември, а специален гост на концерта е българската група Elite, информират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис" (СМЕ).

„Соловото шоу на Мендоса преминава през различни настроения и влияния, като събира всичко около енергията на живото изпълнение. Публиката е активна част от вечерта, а свободата между музикантите превръща концерта в непосредствена среща с човек, за когото рокендролът е начин на общуване", допълват от СМЕ.

Thin Lizzy, Whitesnake, The Dead Daisies, Blue Murder, Ted Nugent са само част от имената в кариерата на американския басист и певец. „Познат на рок публиката с мощния си бас, разпознаваемия глас и яркото сценично присъствие, Мендоса отдавна има какво да каже и като самостоятелен артист. В неговата музика рокът среща блус, фънк и соул, а соловите му проекти разкриват едновременно инструменталиста и фронтмена - музикант, който обича непосредствения контакт с хората пред сцената", коментират от СМЕ.

Албумите Viva La Rock и New Direction са създадени в сътрудничество с датския китарист и продуцент Сьорен Андерсен. Записани в Копенхаген, те събират енергични рок песни, силни мелодии и по-интимни моменти. Във Viva La Rock Мендоса се връща и към част от музикалната си история с Chinatown на Thin Lizzy, с участието на Ричард Фортъс от Guns N' Roses и Майк Трамп, както и с Hey Baby на Ted Nugent, съобщава БТА.

„Зад гърба на Марко Мендоса стоят десетилетия на световни сцени, студийни записи и сътрудничества с артисти като Джон Сайкс, Дейвид Ковърдейл, Нийл Шон и Долорес О'Риърдън. Но клубният формат дава друга перспектива към тази голяма рок биография: отблизо, с всяка бас линия и всяка вокална фраза на една ръка разстояние", допълват от СМЕ.