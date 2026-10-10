Григор и Ейса се показаха в Лондон

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се показаха заедно в Лондон.

Най-добрият български тенисист и приятелката му събраха погледите на галата на филмовия фестивал в Лондон. Мексиканската актриса е в английската столица заради лентата I Love Boosters, в която играе. Тя показа доста предизвикателен тоалет, докато Григор заложи на дълго палто тип шинел.

Снимка: Getty Images

Димитров и Гонсалес бяха заедно и в Париж, където бившият №3 в света участва в представянето на колекцията на Lacoste на централния корт на "Ролан Гарос" заедно с Винъс Уилямс, Ума Търман, Ейдриън Броуди и много други звезди. Григор в момента се възстановява от поредната контузия, заради която отказа "Чалънджър" в Португалия.