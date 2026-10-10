Принц Хари пие бира с приятел на ръгби мач, тълпата го освирка (Видео)

Принц Хари беше забелязан да се наслаждава на ръгби мач на по бира с приятел.
Това е първото му самостоятелно излизане сред обществото, откакто Хари и Меган се завърнаха окончателно във Великобритания, отбелязва "Дейли мейл".
Принц Хари следеше с голям интерес мача, размахваше ръце във въздуха и си разменяше „пет" с приятеля си, за да отпразнуват преднината на „Лестър", който в крайна сметка спечели с 38:31.
Ентусиазмът му обаче не беше споделен от всички присъстващи, като 42-годишният принц беше посрещнат с освирквания от феновете в публиката, когато се появи на големия екран на стадиона.
"Познато лице в тълпата. Принц Хари е обратно у дома и се наслаждава на ръгби отново. Чувам освирквания", каза коментаторът на мача Ник Мълинс.
Междувременно Хари беше забелязан в Лондон, включително и по-рано този месец, когато се появи изненадващо на гала-вечеря в подкрепа на Украйна.
Гала-вечерята беше организирана с цел набиране на средства за организации, подкрепящи Украйна, тъй като през февруари войната навлезе в четвъртата си година.
По време на събитието той говори за историческите връзки между Великобритания и Украйна, след което сподели собствения си опит от последните си пътувания до разкъсваната от война страна.
Херцогът присъства и на първото издание на наградите „Invictus Spirit Awards" в Старото кралско военноморско училище в столицата.
🤣Harry booed at English rugby match The Prince was pictured on the big screen at Leicester’s Welford Road, but there were audible boos from spectators before TNT cameras cut away. “Some boos were there”, said TNT commentator Nick Mullins before returning to the match action. https://t.co/9Ai4OvuNjH— HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) October 9, 2026
New 🚨: Prince Harry attends rugby match 🏉 Leicester vs Gloucester. https://t.co/eZVGkPsC3B— Lincoln (@LyleSckeepers) October 9, 2026