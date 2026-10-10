Принц Хари пие бира с приятел на ръгби мач, тълпата го освирка (Видео)

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Принц Хари беше забелязан да се наслаждава на ръгби мач на по бира с приятел.

Това е първото му самостоятелно излизане сред обществото, откакто Хари и Меган се завърнаха окончателно във Великобритания, отбелязва "Дейли мейл".

Принц Хари следеше с голям интерес мача, размахваше ръце във въздуха и си разменяше „пет" с приятеля си, за да отпразнуват преднината на „Лестър", който в крайна сметка спечели с 38:31.

Ентусиазмът му обаче не беше споделен от всички присъстващи, като 42-годишният принц беше посрещнат с освирквания от феновете в публиката, когато се появи на големия екран на стадиона.

"Познато лице в тълпата. Принц Хари е обратно у дома и се наслаждава на ръгби отново. Чувам освирквания", каза коментаторът на мача Ник Мълинс.

Междувременно Хари беше забелязан в Лондон, включително и по-рано този месец, когато се появи изненадващо на гала-вечеря в подкрепа на Украйна.

Гала-вечерята беше организирана с цел набиране на средства за организации, подкрепящи Украйна, тъй като през февруари войната навлезе в четвъртата си година.

По време на събитието той говори за историческите връзки между Великобритания и Украйна, след което сподели собствения си опит от последните си пътувания до разкъсваната от война страна.

Херцогът присъства и на първото издание на наградите „Invictus Spirit Awards" в Старото кралско военноморско училище в столицата.