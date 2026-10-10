Най-добрият спектакъл на фестивала "Вълшебната завеса" в Търговище дойде от Бургас

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Международното жури присъди общо 7 награди, вслючително и на жена за мъжка роля

Международното жури на XXV фестивал на спектакли за деца "Вълшебната завеса", който се проведе от 3 до 9 октомври в Търговище, присъди общо 7 награди, обявиха организаторите от местния Драматичен театър и общината.

Наградата за най-добър спектакъл получи "Пожарникарят Стийв" на Държавния куклен театър в Бургас. С отличието за мъжка роля бяха удостоени Калин Зафиров, Николай Николов и Александра Илиева-Енева, изиграла мъжки персонаж, за участието им в постановката.

За женска роля журито отличи Калина Георгиева и Нелина Михайлова за спектакъла "Два калинки" на Драматично-кукления театър "Иван Димов" в Хасково.

Рин Ямамура получи наградата за сценография и кукли за "Разбойническа приказка" на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов" в Смолян.

Призът за музика е за Михаил Шишков - син за работата му по спектаклите "Рибарят и златната рибка" на Държавния куклен театър в Търговище и за "И ние играем Ромео и Жулиета" на Столичния куклен театър.

Вместо награда за режисура журито присъди награда за актьорско постижение на ансамбъла на Днепърския академичен регионален украински младежки театър за спектакъла "Невероятната Арктика".

Извънредната награда на журито получи "Ноев ковчег" на Драматичния театър в Търговище за творческо постижение и иновативен подход в изграждането на магическия свят на Радичков.

Отличията определи единодушно международно жури с председател д-р Ина Божидарова – театровед и драматург. Членове на журито бяха театроведът и писател Клаудиу Гроза, актрисата, режисьор и драматург Диа Мантова, кукленият актьор и театрален режисьор Димитър Стефанов и сценографът Христина Младенович.