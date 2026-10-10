Ким Кардашиян прикова погледите в Сингапур, където отиде да подкрепи Луис Хамилтън

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Ким Кардашиян пристигна на Гран при на Сингапур в събота, за да подкрепи приятеля си – пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, което провокира коментатора Мартин Брандъл да се пошегува с предишния си злополучен опит да вземе интервю от инфлуенсърката, съобщава "Дейли мейл".

Бизнес дамата и риалити звезда (на 45 г.) прикова погледите в падока с прозрачна розова макси рокля на френската модна къща Alaïa на стойност 2290 паунда, която подчертаваше прочутите ѝ извивки тип „пясъчен часовник".

Тя бе допълнила визията си с подходяща чанта Hermès Mini Kelly, украсена със сребристи висулки, и масивни тъмни слънчеви очила.

Майката на четири деца беше придружавана от две приятелки и член на охранителния си екип при пристигането си на уличната писта „Марина Бей".

Тъй като никога не остава незабелязана, Кардашиян привлече огромно внимание, докато феновете необезпокоявано я снимаха, докато тя се разхождаше.

Представителите на медиите бързо я забелязаха сред тълпата, а когато тя се появи на екраните, Бръндъл от Sky Sports се пошегува: „Веднъж наистина се опитах.", съобщава изданието.

Той визираше предишен опит да разговаря с Кардашиян по време на Гран при на Монако през юни, когато тя и сестра ѝ Клои демонстративно го игнорираха, което предизвика недоволство сред феновете заради „грубото" им поведение.