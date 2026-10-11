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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23712749 www.24chasa.bg

Бритни Спиърс изненада феновете си с нова песен

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Бритни Спиърс КАДЪР: Инстаграм/britneyspears

Американската певица Бритни Спиърс зарадва феновете си с ново парче. Изпълнителката огласи неиздаваната досега песен „She'll Never Be Me", която записа през 2001 г. за албума си Britney.

Издаването е посветено на 25-годишнината на албума, а самата песен е първият от пет архивни записа, които ще бъдат включени в специално юбилейно издание, пише People.

В песента 44-годишната певица се обръща към бившия си любим, която е намерил нейна заместничка. Както обаче подсказват заглавието и текстът, новата заместничка никога няма да бъде нейно перфектно копие. В припева Спиърс подчертава собствената си уникалност и се чуди дали бившата ѝ партньор разбира, че друга жена никога няма да заеме нейното място.

Певицата си сътрудничи по парчето с няколко лица, включително с Джъстин Тимбърлейк, с когото излизаше в началото на 2000-те. Брадли Деймънд и Алекс Грегс също са работили съвместно по песента, а тя е продуцирана о Riprock и Alex G.

„She'll Never Be Me" ще бъде едно от петте парчета, които феновете ще чуят за първи път в 25-годишното юбилейно издание на албума на Бритни.

Разширеният списък с песни включва още „Am I a Sinner", „When I Say So" и „My Big Secret". Слушателите ще могат да чуят и студийна версия на „Right Now (Taste The Victory)", която преди това беше представена в реклама на Pepsi от 2002 г. Юбилейното издание е насрочено за 6 ноември, съобщава БГНЕС.

Бритни Спиърс КАДЪР: Инстаграм/britneyspears

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