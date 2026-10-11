Актьорът Бил Наи е заснет тайно с умни очила на Meta пред кафене в Лондон

Актьорът Бил Наи , известен с участието си във филма „Наистина любов", е бил заснет от YouTube инфлуенсър с умни очила на Meta, оборудвани с миниатюрна камера. Случаят предизвика нови критики към използването на подобни устройства за записване на хора без тяхното знание и съгласие, както и опасения за нарушаване на личната неприкосновеност, съобщава "Дейли мейл".

76-годишният актьор е останал разтревожен след срещата си с Джак Джоунс, който има около 500 000 абонати в YouTube. Инфлуенсърът се приближил до Наи пред кафене в Лондон и започнал разговор с него, докато записвал случващото се с очилата на Ray-Ban, разработени в партньорство с Meta – компанията майка на Facebook.

Във видеото Джоунс се обръща към актьора с думите: „Извинете, Бил, ще трябва да ви докладвам". Обърканият Наи го пита за какво, а инфлуенсърът отговаря шеговито: „За това, че сте най-добрият актьор в света". След това продължава разговора с въпроси за живота му.

Източник, близък до актьора, определя поведението на Джоунс като „много неприятно и неуважително".

Това не е първата среща между двамата пред същото кафене. Преди две години Джоунс публикува видео, в което изненадва Наи иззад гърба му, като го поздравява силно с „Добър ден, Филип" – препратка към героя на актьора във филма „Шон от мъртвите" от 2004 г.

В кадрите Наи се стряска, става от мястото си и се отдалечава, докато Джоунс продължава да го снима и многократно пита: „Къде е Шон, Филип?".

Постъпката предизвиква остри реакции сред зрителите, които я определят като „отвратителна" и „ужасна". Година по-късно Джоунс публикува друг клип със заглавие „С Бил Наи изгладихме отношенията си", в който поднася цветя на актьора като извинение.

Очилата на Meta, които позволяват заснемане на видео чрез миниатюрна камера, са подложени на нарастващи критики заради възможността хора да бъдат записвани, без да разберат.

Освен от създатели на онлайн съдържание устройствата са използвани и от хора, обвинявани в преследване и тормоз. Именно заради подобни опасения те получиха прозвището „очила на перверзниците".

Редица заведения и институции, сред които пъбове от веригата Wetherspoon, театри и училища, вече са забранили използването им. През август министри в Австралия и Норвегия съобщиха, че обмислят мерки за забрана или регулиране на носимите устройства с камери.

33-годишният Джоунс става известен в средата на миналото десетилетие с видеа със скрита камера, в които свири с автомобилен клаксон зад минувачи или предупреждава непознати, че имат паяк на рамото.

В отговор на критиките Джоунс заявява, че е получил разрешението на Бил Наи да публикува записа.

По думите му той обяснил на актьора, че снима съдържание с очилата на Meta, и му показал какъв тип видеа създава. Според инфлуенсъра те са предимно позитивни и са свързани с цветя, добри жестове и прояви на внимание към хората.

Джоунс твърди, че Наи се отнесъл любезно към него и изглеждал доволен от инициативата. Той отрича да е имал намерение да постави актьора в неудобно положение или да го изложи на подигравки.

„Целта на съдържанието ми е да създавам положителни моменти и да разпространявам малко доброта", заявява инфлуенсърът.

Случаят обаче отново поставя въпроса доколко хората могат да бъдат сигурни, че не са заснемани тайно на обществени места, и какви правила трябва да важат за устройствата, които правят подобни записи почти незабележими.