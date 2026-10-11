Варненка на 107 г. разкри рецептата си за дълголетие: Имам доверие на всички хора

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Мечтата ѝ е да достигне 110 години и да покаже на хората, че дълголетието може да бъде част от един достоен живот

Най-възрастният жител на морската столица, варненката Евдокия Чочева, отпразнува своя 107-и рожден ден. Посрещна го в присъствието на роднини и представители на общината. Завършила е Френски колеж, винаги носи шапка на официални поводи.

Чочева е бивша учителка и гимнастичка, продължава да чете. Нейната рецепта за дълголетие е доверието в хората.

Директорът на дирекция "Социални дейности" Изабела Иванова ѝ поднесе поздравителен адрес от кмета на града Благомир Коцев, а директорът на Домашния социален патронаж Дарина Стоянова и нейни колеги я изненадаха с торта.

Бившата учителка и гимнастичка посрещна гостите в добро настроение, рецитира стихове и изпя любими песни от младостта си. Въпреки достолепната си възраст, тя продължава да следи актуалните събития, слуша ежедневно Радио Варна и Българското национално радио и не спира да чете.

Евдокия Чочева има три дъщери, шестима внуци и петима правнуци. Част от семейството ѝ живее в Швейцария, Канада и Великобритания.

Мечтата ѝ е да достигне 110 години и да покаже на хората, че дълголетието може да бъде част от един достоен живот.

"Постарала съм се за цел - да доживея до 110 години. А какво ще направим на 110? Аз съм сигурна, че ще стане. Искам да дам пример на хората, че могат да доживеят до 110 години, ако водят един достоен живот", споделя тя пред БНР.

Посланието ѝ към младите е да учат, да четат, да мислят и да не забравят родителите си.

"Не да ходят по дискотеки, а да ходят по библиотеки", казва столетницата. Тя си спомня с благодарност за свой учител по физическо възпитание, който насърчавал момичетата не само да развиват физическите си качества, но и да стават духовно красиви и интелектуални.

Според Евдокия Чочева възрастните хора заслужават уважение, защото са преживели много и имат знания и опит, които могат да предадат на младите поколения.

Любовта към Варна също остава неизменна част от живота ѝ. "Варна е един разкошен град, един великолепен град", казва тя, а за морето си спомня с особена нежност.

А каква е рецептата за дълъг живот според нея? "Преди всичко доверие. Аз имам доверие абсолютно на всички хора", отговаря Евдокия Чочева.

А в молитвите си всеки ден пожелава на хората здраве, щастие и късмет.