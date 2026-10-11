Орлин Горанов, Deep Zone Project, ансамбъл "Пирин" и още изненади за празника на Сливен

Събития за всички възрасти в Сливен ще изпълнят месец октомври с култура, спорт и празнично настроение. Общината подготвя наситена с културни, спортни и обществени събития програма по повод празника на града Димитровден, съобщиха от общинския пресцентър.

През целия октомври жители и гости на Сливен ще имат възможност да се включат в разнообразни инициативи, организирани от общината, съвместно с културни институти, спортни клубове и организации.

Палитрата от събития е насочена към хора от различни възрасти и с различни интереси и включва изложби, театрални постановки, представяния на книги, музикални събития и спортни прояви.

Сред акцентите тази година са продължаващият Есенен театрален салон, фестивалът на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов – Сливенец" и планинският маратон „Хайдушки пътеки".

За поредна година община Сливен организира и общоградския конкурс за рисунка "Аз и моят град", който дава възможност на децата и младите хора да покажат своя поглед към Сливен.

Със сериозен интерес се очаква и петото издание на "Купата на кмета" в спортовете волейбол, баскетбол и футбол. Турнирът, който се утвърждава като една от значимите спортни инициативи на общината, продължава да разширява обхвата си и да привлича все повече участници.

Кулминацията на празничните прояви ще бъде на 23 октомври, петък, когато ще се проведат тържественото заседание на общинския съвет и традиционният тържествен концерт за връчване на наградите на община Сливен за 2026 г. В концертната програма ще участват артистите от Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен и Симфоничния оркестър – Сливен, воден от маестро Димитър Христов – диригент на фолклорния оркестър на Българското национално радио /БНР/.

Навръх Димитровден, празника на Сливен, общината е подготвила тържествена церемония и богата концертна програма на централния площад "Хаджи Димитър". На сцената ще излязат Сливенският ансамбъл за народни песни и танци, Бони, Deep Zone Project и Орлин Горанов.

В празничния ден ще се състои и едно от традиционно значимите културни събития за града – откриването на националната изложба по изобразително изкуство „Сливен 2026" и връчването на наградата "Сирак Скитник".

Празничната програма на община Сливен ще продължи и на 27 октомври с концерт на ансамбъл „Пирин" на сцената на драматичен театър "Стефан Киров".

В програмата са включени още изложба и публична практическа работилница на Националния музей на текстилната индустрия.

Изложението на традиционните занаяти "Българско е!" няма да подмине Сливен и през този Димитровден. Традиционно то ще бъде позиционирано по Главната улица в дните от 22 до 26 октомври.

За малчуганите, техните родители и гости на града вече са на разположение увеселителните атракциони. Те се намират на обичайната локация - паркинга до стадион "Хаджи Димитър".

С многообразието си програмата превръща октомври в месец на Сливен – време, в което градът събира на едно място своите културни традиции, спортния дух и съвременния си облик, за да отбележи своя празник, коментират от общинския пресцентър.