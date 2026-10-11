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Симеон Караколев стана дядо

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Симеон Караколев

Основателят и съпредседател на НОКА Симеон Караколев стана дядо. Щастливата новина бе обявена от самия него в личния му фейсбук профил. 

Ето какво написа той: 

Когато децата ми бяха малки, ги бях инструктирал, че ако ме видят сред много хора, особено сред жени, в никакъв случай не трябва да ми казват „Татко", а „Батко"! 
Е, днес синът ми реши да ми го върне... Направи ме дядо! 

P.S.

И то на 11.10!
Явно трите единици ме преследват — издигнах 111-метров пилон, а сега на 11.10 получих и нова титла — „Дядо"! 
От Батко до Дядо! 
Добре дошъл на малкия юнак! 

Караколев стана член от инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Той е и един от основателите и член на Управителния съвет на Българска аграрна камара (БАК) - най-голямото обединение в селското стопанство в България и официален член на Copa&Cogeca. Идеолог и основател на Националната овцевъдна асоциация (НОА) и съпредседател на най-голямата животновъдна асоциация в България - Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). С овцевъдство се занимава от 2003 г.

Караколев беше и основният двигател на проекта за най-висок пилон за българско знаме, който бе изграден на Рожен. Официалното му откриване беше на 13 юли 2023 г. под патронажа на тогавашния президент Румен Радев. 

Симеон Караколев

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