Основателят и съпредседател на НОКА Симеон Караколев стана дядо. Щастливата новина бе обявена от самия него в личния му фейсбук профил.

Ето какво написа той:

Когато децата ми бяха малки, ги бях инструктирал, че ако ме видят сред много хора, особено сред жени, в никакъв случай не трябва да ми казват „Татко", а „Батко"!

Е, днес синът ми реши да ми го върне... Направи ме дядо!

P.S.

И то на 11.10!

Явно трите единици ме преследват — издигнах 111-метров пилон, а сега на 11.10 получих и нова титла — „Дядо"!

От Батко до Дядо!

Добре дошъл на малкия юнак!

Караколев стана член от инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Той е и един от основателите и член на Управителния съвет на Българска аграрна камара (БАК) - най-голямото обединение в селското стопанство в България и официален член на Copa&Cogeca. Идеолог и основател на Националната овцевъдна асоциация (НОА) и съпредседател на най-голямата животновъдна асоциация в България - Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). С овцевъдство се занимава от 2003 г.

Караколев беше и основният двигател на проекта за най-висок пилон за българско знаме, който бе изграден на Рожен. Официалното му откриване беше на 13 юли 2023 г. под патронажа на тогавашния президент Румен Радев.