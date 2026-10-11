Зуека отново у дома, показва нова изложба

Обичаният актьор и художник Васил Василев - Зуека отново се прибира у дома, само че за кратко. В рамките на една седмица той ще представи нови живописни творби, но този път с различна концепция в изложба. Зуека от няколко години живее и работи в Испания, като там също представя свои експозиции. Новата му изложба се открива днес и може да бъде разгледана до 17 октомври в столичната галерия “Нова арт спейс”.