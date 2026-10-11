ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Файненшъл таймс: САЩ плаши да спре оръжието за Укр...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23715166 www.24chasa.bg

Зуека отново у дома, показва нова изложба

1392
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Васил Василев - Зуека на откриването на изложбата "Дон Кихот" преди време. Снимки: Пламен Кодров

Обичаният актьор и художник Васил Василев - Зуека отново се прибира у дома, само че за кратко. В рамките на една седмица той ще представи нови живописни творби, но този път с различна концепция в изложба. Зуека от няколко години живее и работи в Испания, като там също представя свои експозиции. Новата му изложба се открива днес и може да бъде разгледана до 17 октомври в столичната галерия “Нова арт спейс”.

Васил Василев - Зуека на откриването на изложбата "Дон Кихот" преди време. Снимки: Пламен Кодров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини