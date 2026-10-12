A$AP Rocky “долетя” над публиката в София, фенки хвърляха сутиените си към него

Хеликоптери над главите на зрителите, маскирани танцьори, микрофон във формата на базука и стотици бели тениски, развявани във въздуха. Така премина концертът на американския рапър A$AP Rocky в София, който превърна сцената в декор на военна операция, а препълнената зала - в част от самото представление.

Вместо обичайното излизане на сцената концертът започна с видео, наподобяващо кадри от полицейска акция. На големите екрани специални части издирваха рапъра, а сред публиката се появиха танцьори с бели тениски и маски, покриващи лицата им. Те разчистиха пространство в тълпата и само след секунди вниманието на всички се насочи към необичайната поява на главния герой.

Облечен в екипировка, наподобяваща тази на специалните полицейски части, A$AP Rocky се появи сред феновете под макет на хеликоптер. Конструкцията висеше непосредствено над него, а сценичният дим допълваше впечатлението, че рапърът току-що се е спуснал от въздуха. Около него се образува кръг от хора, които скачаха в ритъма на музиката, докато изпълнителят започна първите си песни буквално в центъра на тълпата.

Хеликоптерът обаче не беше единственият. Общо четири подобни съоръжения бяха част от спектакъла. Две наподобяваха надуваеми модели, които плавно се движеха над зрителите, а останалите изглеждаха като по-реалистични макети. Единият беше разположен над пространството сред публиката, а другият - високо над сцената.

В един от най-впечатляващите моменти Rocky се издигна във въздуха, прикрепен с въже към конструкцията над тълпата, и продължи да рапира, докато под него феновете скачаха с вдигнати ръце. По-късно изпълнителят се появи и върху хеликоптера над сцената, откъдето изпълни част от песните си на значителна височина. Така шоуто се развиваше едновременно на сцената, сред хората и над главите им. Десетки фенки хвърлиха сутиени по звездата. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Военната тематика присъстваше във всеки детайл от представлението. Част от сценографията наподобяваше бронирана машина, а реквизитът включваше предмети, вдъхновени от въоръжени конфликти и полицейски операции. Дори микрофоните бяха преобразени. Първоначално рапърът използваше такъв, поставен в мегафон, а по-късно се появи с микрофон, прикрепен към макет на базука. Държеше я на рамо, сякаш се прицелва, но вместо изстрели от нея се чуваше гласът му.

Сценичните ефекти не бяха единственото, което поддържаше напрежението. През цялата вечер Rocky непрекъснато общуваше с публиката и я подканваше да участва активно. На няколко пъти той призова хората да разчистят пространство за пого - характерните за рап и рок концертите кръгове, в които присъстващите скачат и се блъскат в ритъма на музиката.

В залата се образуваха няколко такива пространства, като едно от тях беше особено голямо. При всяко подканване от сцената тълпата се разтваряше, а секунди по-късно хората се втурваха обратно към центъра. Басовете отекваха в цялата зала, докато феновете скачаха, викаха и пееха заедно с изпълнителя.

Пого обаче не се използваха единствено за скачане и блъскане. Дори в кратките паузи, когато рапърът изчезваше зад кулисите, за да смени облеклото си, феновете намираха начин да продължат забавлението. В един от разчистените кръгове група момчета легнаха на земята и започнаха да правят лицеви опори, докато останалите ги наблюдаваха и окуражаваха. Рапърът на сцената в София. СНИМКИ: АВТОРЪТ

В друг момент участниците в погото седнаха в редици и започнаха да се поклащат напред-назад, скандирайки ритмично в стил, напомнящ популярните по футболните стадиони викингски възгласи. Постепенно към тях се присъединиха и останалите зрители, включително тези, които бяха останали прави извън кръга. За кратко почти цялата тълпа започна да се движи и скандира в един ритъм.

Така дори минутите без изпълнителя на сцената се превръщаха в част от представлението. Докато Rocky сменяше костюмите си, публиката създаваше собствени забавления, които поддържаха настроението до следващата песен.

Освен песни от новия си албум „Don't Be Dumb", рапърът изпълни и част от най-популярните си хитове, с които натрупа световна известност. Сред тях бяха парчета, познати на феновете от години, а при първите им акорди залата реагираше с още по-силни викове.

Един от специалните моменти беше представянето на песента „Whiskey", за която Rocky обяви, че досега не я е изпълнявал пред публика. Той отдели време и за няколко парчета, посветени на дамите в залата, които му отвърнаха по доста необичаен начин. Към сцената полетяха десетки сутиени, които рапърът прие с усмивка, без да прекъсва закачките си с феновете.

Истинска вълна от бяло заля залата по време на друга песен, когато изпълнителят призова присъстващите да свалят белите си тениски и да ги размахат над главите си. Стотици хора изпълниха желанието му и за секунди въздухът се изпълни с въртящи се дрехи. Погледната отстрани, тълпата приличаше на море от бели платове, които се движеха едновременно в ритъма на музиката.

Освен с енергията си българските фенове впечатлиха Rocky и със своята изобретателност. Част от тях бяха дошли със специално изработени тениски, украсени с негови изображения, надписи и рисунки. Други му подаваха български знамена и платове с лика му, които изпълнителят разглеждаше с любопитство.

Особено внимание привлече момиче, чиято ръчно направена тениска толкова се хареса на рапъра, че той пожела да я получи. В замяна предложи да ѝ даде една от своите. За да осъществят размяната, Rocky покани фенката на сцената, а след това я отведе и зад кулисите. Необичайният жест предизвика бурни реакции сред останалите присъстващи. Звездата качи своя фенка на сцената СНИМКИ: АВТОРЪТ

Това не беше единственият случай, в който изпълнителят прояви интерес към подаръците на почитателите си. Той поиска да получи и други ръчно изработени тениски, като предложи да ги размени със свои. Няколко пъти похвали креативността на българската публика и подчерта колко много означава за него вниманието, което хората са отделили, за да подготвят тези подаръци.

A$AP Rocky разказа и как предния ден някой му казал, че България е скучна и едва ли ще изнесе особено интересен концерт тук. След посрещането, което получи, той категорично отхвърли това мнение. Rocky благодари на феновете за отдадеността им и заяви, че именно те правят вечерта специална. Допълни, че концертът в София е предпоследният от турнето му, затова иска да го превърне в незабравимо преживяване.

Думите му предизвикаха нова вълна от аплодисменти, а близостта между изпълнителя и публиката се превърна в една от отличителните черти на вечерта. Въпреки сложната сценография и непрекъснатите ефекти Rocky намираше време да разговаря с хората, да разглежда подаръците им и да реагира на случващото се извън предварително подготвената програма.

Така концертът съчета два на пръв поглед противоположни елемента - агресивна, почти военна визуална концепция и изненадващо непосредствено общуване с феновете. Между макетите на хеликоптери, маскираните танцьори и огромните пого се появяваха моменти, в които рапърът спираше, за да обърне внимание на отделен човек сред хилядите присъстващи.

С четири хеликоптера, необичайни сценични ефекти и публика, която не спря да скача и пее, A$AP Rocky превърна гостуването си в София в спектакъл, който трудно може да бъде сравнен с традиционен концерт.

А сред най-запомнящите се гледки останаха не само рапърът, издигнат високо над сцената, и огромните кръгове сред тълпата, но и стотиците бели тениски, които се въртяха над главите на хората - момент, в който самата публика се превърна в част от декора на шоуто.