650 гости били на сватбата на Емрах Стораро. Сега бащата Тони мечтае за много внуци и спокойствие извън София

Сватбата беше много хубава - като приказка. Посрещнах много гости - 650, от различни краища на страната, имаше колеги от Гърция и Турция. Стана една хубава балканска сватба както съм си мечтал, като бях малък - ако един ден имам деца, да им направя най-хубавата възможна сватба. Ще продължа да подкрепям децата си, но вече ще съм спокоен, че съм си свършил работата, оженил съм ги. Пожелавам си да си отгледат децата както аз съм ги отгледал.

Това разказа за сватбата на малкия си син Емрах фолкзвездата Фики Стораро пред bTV. Емрах също е фолкпевец като баща си и по-големия си брат Фики, а сватбата му с Айлян беше във вторник. Цялото тържество продължи три дни и започна с традиционната вечер на къната.

През годините 23-годишният Емрах е влизал в новините със скандали неведнъж. Последно това лято се появи видео, на което кара луксозното си "Порше" през пешеходната зона в стария град в Созопол. Неведнъж се е снимал и как кара със 160-200 км/ч. Показа се и в гонка с фолкпевеца Константин.

Във всяко семейство единият е по-палав и буен. Така беше и моят брат, но тогава нямаше социални мрежи. Емрах е и популярна личност. Момчето не е много лошо, както го описват медиите. Предполагам, че след тази женитба, дай Боже скоро да има и дете, да разбере какво съм му казвал. Поколението след 2000 г. са различни деца, по-палави са, каза той за малкия си син.

Фики знае какво е нямане, защото тръгнах от нищото, но Емрах не знае. В началото мечтата ми беше да имам кола. Може би сме грешни със съпругата ми, че сме им угаждали с всичко, което са искали в живота. Счупи си телефона - на следващия ден има нов, но не трябва да е така, трябва да разбере, че това струва пари, да ги цени, да живеят нормален и смислен живот, какъвто съм имал и аз, каза още той. Призна, че и съпругата му глези децата и често ги е питала какво искат да им се купи, макар че я оцени като по-строгият родител от двамата.

Сега вече Стораро-старши иска спокоен живот с много внуци и в по-малък град, а не в София, в къща с голям двор. Мечтае цялата фамилия да живее заедно. "Без децата си не мога!", каза Тони Стораро. Фики е възпитано и културно момче, има семейство и него вече не го мисля. Ще съм до Емрах, докато си създаде основа, а после ще си гледам внуците, ще ходя по екскурзии и няма да спирам да правя песни. Но искам вече спокойствие, продължи той.

Според него парите развалят човека и го променят. Не мога да кажа, че имам много пари. Аз мога и с 2, и с 15, и с 300. Няма как да ме променят парите, казва звездата на поп-фолка, наричан неговият глас.

Като най-близки колеги той посочи Софи Маринова и Азис. Приятел е и с Меди. А като идол - вече покойната гръцка звезда Василис Карас, с когото имал щастието да станат и близки семейни приятели. За него разказа, че е пушил много цигари и посъветва колегите си да не посягат въобще към цигари.

Спомни си как се е запознал с Азис. Пеел в заведение, а Азис - в съседно, и още имал само една песен. Вечерта колега в ресторанта на Стораро му казал, че някой иска да го види. Бил Азис, който го чул как пее. Отишъл при него и му казал: "Влюбен съм в теб". И като доказателство показал, че носи негова снимка в паспорта си.