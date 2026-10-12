Хари и Меган с първа обща публична проява във Великобритания след завръщането си

Британският принц Хари и съпругата му Меган ще осъществят следващата седмица първия си съвместен публичен ангажимент във Великобритания, след като се върнаха след шест години в САЩ, съобщиха британски медии.

Херцогът и херцогинята на Съсекс трябва да посетят идния четвъртък Нотингам, в Централна Англия. Там беше и тяхната първата публична поява заедно след обявяването на годежа им през 2017 г.

След завръщането им във Великобритания с двете им деца, Арчи и Лилибет, Хари и Меган останаха сравнително дискретни, въпреки че по-малкият син на крал Чарлз III имаше няколко публични ангажимента за благотворителни организации, които подкрепя или на които е патрон.

Меган продължава дейността на своята марка за продукти. А днес тя публикува в профила си в Инстаграм снимка, на която пие чай с носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсафзай по повод Международния ден на момичето, съобщава БТА.

Хари и Меган напуснаха Великобритания с гръм и трясък през 2020 г. на фона на напрежение с кралското семейство.

Малко след завръщането им на британска територия Бъкингамският дворец припомни, че евентуалните благотворителни инициативи, които те организират, ще бъдат извършвани „в лично качество“, тъй като още преди години те са заявили, че не искат да бъдат негови активни членове.

В Нотингам двойката трябва да посети три местни организации, които помагат на младите хора чрез музика, кино и спорт, както и се борят с бедността.

Близък до Хари и Меган източник разкрива, че херцогът и херцогинята няма да бъдат поканени на традиционното коледно събиране на кралското семейство в резиденцията на Чарлз III в Сандрингам, а ще заминат за Калифорния за празниците.