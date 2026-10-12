ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Външният министър на еврейския народ” Дейвид Хари...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23717665 www.24chasa.bg

Капка Касабова получи международната награда "Вирино" за 2026 г.

1588
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Kaпка Касабова. СНИМКА: Фейсбук

Българската писателка Капка Касабова е носител на международната награда „Вирино" за 2026 г., която се присъжда в Сърбия за женско литературно творчество. Отличието е присъдено с единодушно решение на журито.

„Прекарах десетилетие в създаването на Балканската четирилогия и в изследване на нашия общ балкански опит – страданието, но и скъпоценната екосистема, от която сме част. Отпразнувайки жените писателки, „Вирино" поставя фокус върху визионерската сила и способността за свързване на хората, които имат писателки в този край на света", заяви Касабова по повод наградата.

Заради семейни причини писателката не присъства лично на церемонията, която се състоя на 8 октомври в Белград, пише БТА.

Наградата „Вирино", чието име означава „жена" на есперанто, се връчва за четвърта поредна година от Съюза на сръбските писатели и Музея на книгата „Адлигат". Отличието е част от проявите, организирани по повод Белградските международни писателски срещи.

Капка Касабова е автор на поезия, романи, есета и художествена документалистика. Родена е в София през 1973 г., а от 1992 г. живее извън България. След обучението си в Нова Зеландия тя избира английския за основен литературен език. От 2005 г. живее в Шотландия.

Сред най-известните ѝ книги са „Граница" и „Към езерото". Балканската ѝ четирилогия включва още „Еликсир" и „Анима", в които писателката изследва връзките между човека, природата и родовата памет.

Kaпка Касабова. СНИМКА: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си