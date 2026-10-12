“Външният министър на еврейския народ” Дейвид Харис в София: Антисемитизмът не е проблем само на евреите

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Защо омразата никога не спира само

до една общност, изследва авторът

в ново четиво, издадено от "КнигаТа"

Пред десетки политици, общественици, лекари, министри и съмишленици на каузата за световен мир и свят без антисемитизъм авторът Дейвид Харис представи в София новата си книга “Антисемитизъм: Какво трябва да знаем”.

Сред над 200-те гости бяха Н. Пр. Йоси Леви-Сфари, Деница Сачева, Соломон и Гергана Паси, Йорданка Фандъкова, проф. д-р Александър Оскар, Виктор Меламед, Тодор Чобанов, Леа Коен и др.

Изданието излиза броени месеци след официалната му премиера от престижното издателство “Оксфорд” и е с логото на “КнигаТа”.

Ирина Асиова-Диамант, председател на парламентарната група за приятелство между България и Израел, припомни в словото си и една от най-светлите страници в нашата история: спасяването на близо 50 хил. български евреи през Втората световна война благодарение на смелостта на личности като Димитър Пешев, митрополитите Кирил и Стефан и много достойни българи. Тя определи книгата като енциклопедия за антисемитизма и я даде за пример на българското книгоиздаване.

Н. Пр. Йоси Леви-Сфари, посланик на Държавата Израел в България, благодари за приятелството и подкрепата, които България оказва на Израел, особено през тежките години след терористичното нападение на 7 октомври 2023 г. Авторът Дейвид Харис подписва автограф на книгата.

Дейвид Харис – един от най-уважаваните еврейски лидери в света, дългогодишен изпълнителен директор на Американския еврейски комитет и човек, когото покойният израелски президент Шимон Перес нарича “външния министър на еврейския народ”, прие да посети България и да представи новата си книга, чийто първи превод от английски език е именно на български. Разговорът с него бе воден от доц. Тодор Чобанов.

Дейвид Харис е определян като една от най-значимите личности за израелския народ в съвременността. А книгата е важна и защото не спира в границите на еврейския антисемитизъм, а търси корените на злото срещу други малцинствени групи: “Защото омразата никога не спира само до една общност. Днес тя може да бъде насочена срещу евреите, утре – срещу други хора. А когато позволим човешкото достойнство да бъде потъпквано, всички губим част от свободата си”.

“КнигаТа” е издател и на автобиографичната книга на Дейвид Харис – “На предна линия”.

Книгата може да се закупи в електронния магазин на издателство “КнигаТа” – www.knigatabg.com.

