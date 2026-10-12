Обновеният дигитален облик прави намирането на любим аромат по-лесно, по-бързо и по-интуитивно

В съвременния динамичен свят времето е най-ценният капитал. Все повече модерни потребители предпочитат да пазаруват по Интернет, за да откриват по-бързо всичко, което им е нужно.

Новият PARFIUM.bg съкращава пътя от търсенето до избора и поръчката, без да променя това, което ценителите познават и обичат – богатия избор от маркови парфюми и козметика с доказан произход и качество. Обновеният интерфейс и “умното” търсене в платформата правят така, че клиентите да прекарват по-малко време в търсене и повече време в разглеждане и сравняване на продукти, които наистина ги привличат.

Новият PARFIUM.bg представя онлайн среда, която не просто показва продукти, а насърчава любопитството. Навигацията е оптимизирана, съдържанието е по-лесно за откриване, а пътят от първото впечатление до избора е по-кратък.

Дигиталното удобство е определящо за новия PARFIUM.bg

Обновеният портал за парфюмерия и козметика следва естествения начин, по който хората избират, като им дава нужната информация, улеснява вземането на решение и откриването на най-подходящите продукти. Промените са свързани с по-интуитивна навигация, по-ясно представяне на предложенията и по-лесен достъп до богатия продуктов асортимент.

Новият PARFIUM.bg предлага онлайн изживяване от ново поколение. В основата му е концепцията за по-малко препятствия между потребителя и продукта, по-малко стъпки и повече възможности за откриване. На преден план са изведени желанията и нуждите на потребителите, тяхната необходимост от вдъхновение и удоволствие от всеки избор, който правят.

Нов дизайн, по-ясна навигация

Новият интерфейс на PARFIUM.bg е изчистен и подреден, с ясни категории и големи продуктови изображения. Информацията е организирана така, че потребителят да се ориентира бързо и да стигне до желаното предложение без излишни стъпки и загуба на време.

Сайтът е разработен с mobile-first подход, което го прави удобен за пазаруване както от компютър, така и от смартфон. По-бързото зареждане допълва усещането за плавно и безпроблемно преживяване за клиента.

Умно търсене – започваш с това, което си спомняш

За да откриеш това, което ти е нужно в новия PARFIUM.bg не е необходимо да знаеш точното име на продукта. С помощта на т.нар. “умно” търсене може да търсиш по марка, продукт или ароматна нотка, като резултатите се появяват още докато пишеш.

Така една идея, спомен или любима нотка са в състояние бързо да те отведат до конкретен аромат и да улеснят покупката.

Прецизни филтри за по-точен избор

Когато предложенията са много, правилните филтри спестяват време. В обновения PARFIUM.bg може да комбинираш критерии като цена, размер, пол и ароматни нотки, а резултатите се обновяват веднага.

Вместо да преглеждаш десетки продукти, може да стесниш избора до тези, които отговарят на твоите реални нужди и предпочитания.

Любими продукти – запази това, което ти харесва

Достатъчно е да докоснеш иконката „Сърце“ до всеки парфюм или козметичен продукт, който ти е направил впечатление. Може да организираш вариантите в списъци

„За мен“ или „За подарък“ - така интересните и практични идеи винаги ще са на един клик разстояние. Допълнителна полза е, че получаваш информация за намаленията на всички продукти, включени в списъка “Любими” на твоя профил. Така ще е сигурно, че поръчваш точно това, което ти е нужно и то на най-добра цена.

От избора до поръчката – по-кратък път

Обновеният checkout в PARFIUM.bg е оптимизиран в по-малко стъпки и включва различни методи за плащане за допълнително удобство на клиента.

Потребителите със собствен профил в платформата имат възможност да виждат историята на поръчките си, да запазват адреси и да проследяват пратките си, които се обслужват чрез някои от най-утвърдените куриери - Еконт, Спиди и Box Now.

Обновено онлайн присъствие, същата страст към качествената парфюмерия и козметика

Новият PARFIUM.bg запазва познатия свят от аромати и козметика, но променя начина, по който се ориентираме в него. Изчистеният и подреден дизайн, “умното” търсене, прецизните филтри, възможността за селектиране на любими продукти и улеснената поръчка гарантират на потребителите повече полезни открития за по-малко време, прекарано в търсене.

PARFIUM.bg развива идеята, че онлайн пазаруването на парфюмерия и козметика може да бъде едновременно удобно, бързо и удовлетворяващо. Платформата гарантира на потребителите възможност с по-малко кликове да открият следващия си любим аромат и да поръчат точно продуктите, които са им нужни.