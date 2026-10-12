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Фестивалното градче на "Евровизия" в Бургас ще е на метри от морето

Димчо Райков

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На това място в пристанището ще се издгражда фестивалното градче за "Евровизия".

Фестивалното градче за "Евровизия" в Бургас ще е в центъра на града буквално до морето. Общината го е определила на мястото на старата Магазия 7, която граничи със зоната за обществен достъп, съобщи кметът Димитър Николов.

Днес той разговаря с министъра на транспорта Георги Пеев по важни въпроси за транспортната свързаност на Бургас в дните на "Евровизия". Тъй като теренът на магазията попада в територията на пристанището, се изисква съгласието на министерството на транспорта като негов принципал.

"Една от темите, които бяха засегнати в разговора с министъра на транспорта, беше осигуряването на възможност да се ползва зоната на бившата Магазия 7, която се намира в непосредствена близост до Зоната за обществен достъп. Говорихме на какви изисквания трябва да отговаря теренът и той пое ангажимент съвсем скоро да бъде почистен и подготвен, за да могат представителите на EBU след това да одобрят локацията за изграждането на Евровилидж. Постигнахме пълно синхронизиране по темата с изграждането и достъпа откъм жп гарата, Автогара Юг и Пристанище Бургас в посока Зоната за обществен достъп", заяви Димитър Николов. И обясни защо общината е избрала мястото като най-подходящо за фестивално градче на престижния международен форум.

"Защото е непосредствено близо до централната градска част, лесно е за комуникации, близо е до жп гарата, автогарата и Морската градина и няма да затрудни логистиката на обществения транспорт в града, а точно обратното", каза Николов. И съобщи, че  нече се работи по визуалната концепция за  фестивално пространство.

"Държавата ще помага за всичко, което касае  транспортната свързаност ня Бургас", каза министър Пеев. Двамата с кмета обсъдили всички наземни, водни и въздушни връзки на града, включително и свързаността с Истанбул, който се намира на 340 км. от Бургас с кола и на 209 км. права линия по въздух.

На това място в пристанището ще се издгражда фестивалното градче за "Евровизия".

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