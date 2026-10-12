Ангел Заберски ще представи издаването на първата си грамофонна плоча „Два свята“ на 22 декември в JoyStation. Проектът представя селекция от албумите му с неговото трио и записите му с оркестър.

„Когато ми предложиха да издам плоча с моя избрана музика, прегледах всичките си записи и, признавам си, ми беше много трудно да реша кои точно пиеси да събера в толкова кратко времетраене – по 22 минути от всяка страна. Исках да подаря на слушателите – на всички онези, които ще си пуснат плочата вкъщи на своя грамофон – не най-доброто, както сега е модерно да се казва „The Best of…“, а онова, което най-много ще ги развълнува, ще ги докосне и, най-вече, онова, което ме разкрива като творец и като душевност. Затова подбрах няколко пиеси от четирите албума на моето трио с Борис Таслев и Стоян Янкулов – пиеси, в които наистина съм се „разкрил“, споделя Ангел Заберски.

Част от плочата е и неговата селекция от записите на албума „Изповед на един син“ – с трио, брас квинтет и сборен симфоничен оркестър, със солисти Михаил Йосифов и Недялко Недялков.

„С една дума, тази плоча за мен е един истински автопортрет, съдържащ най-съкровените ми мисли, чувства и творчество. И много се надявам да бъде възприета от слушателите именно така. Във всяка една пиеса, която ви предлагам, съм се стремял да следвам изискана мелодична линия, разнообразен ритъм и щедър на хармония език. Тези пиеси са от годините от 2013-та до сега и през всички тези години и албуми – вече може би 10 на брой – съм се вдъхновявал от чистите проявления на сантимента, искреността, благородството и любовта. Ще се радвам да мога да ги споделя с вас!“, казва още Заберски.

Плочата ще бъде представена на специален концерт в Joy Station на 22 дкември от 20:00ч., на който музикантът ще представи на живо своите два свята – трио и оркестър.

На сцената на Joy Station ще излязат:

Ангел Заберски – пиано

Борис Тасев – контрабас

Стоян Янкулов - ударни инструменти

Михаил Йосифов - тромпет, флюгелхорн

Недялко Недялков – кавал

Димитър Стоев - бас тромбон

Владислав Мичев – тромбон

Красимир Костадинов – валдхорна

Георги Стойков – тромпет

Ивайло Благоев – тромпет

Щрайх квартет с ръководител Людмил Стойнев

Билети могат да се купят в мрежата на Евентим на цени от 15, 20 и 30 евро.