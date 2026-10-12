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В Сърбия наградиха Теодора Духовникова за роля в "Глембаеви"

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Теодора Духовникова в сцена от спектакъла "Глембаеви" СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР

Три награди спечели Народният театър "Иван Вазов" за спектакъла "Глембаеви" по време на международния фестивал "Театър на кръстопът" в Сърбия. Актрисата Теодора Духовникова беше отличена с наградата за главна женска роля за образа ѝ на баронеса Шарлота Кастели. Журито е определило изпълнението ѝ като пълнокръвно и многопластово актьорско постижение. Награда получи и Константин Станчев за най-добър млад актьор за ролята на Пуба Фабрици.

А словенският композитор Митя Върховник Смекар взе наградата за театрална музика. Фестивалът се проведе между 5 и 11 октомври в Народния театър в Ниш. В конкурсната програма участваха пет постановки от България, Сърбия, Хърватия, Словения и Черна гора.

Теодора Духовникова в сцена от спектакъла "Глембаеви" СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР

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