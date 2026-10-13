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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23720717 www.24chasa.bg

Стефан Цанев и неговата муза Доротея Тончева в снимки и стихове

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Стефан Цанев и Доротея Тончева преди години СНИМКА: АРХИВ “24 ЧАСА”

Общ разказ за две различни, но преплитащи се творчески биографии, оставили ярка следа в културната ни история, представлява новата изложба “Пресечни точки”, посветена на поета и драматург Стефан Цанев и актрисата Доротея Тончева. Двамата са едни от най-емблематичните, обичани и дълголетни творчески и семейни тандеми у нас.

С много фотографии, архивни материали и текстове експозицията разказва за годините, в които техните лични и професионални истории се срещат на сцената и екрана. Стефан Цанев пише редица емблематични роли и стихове специално за своята съпруга и муза. Сред акцентите са знакови заглавия като “Вкус на бадеми”, “Черните ангели”, “Гневно пътуване”, “Нона”, “Събота 23”, “Животът – това са две жени”, “Последната нощ на Сократ” и “Цигуларката на Бога”.

С тази изложба ще се отпразнува 90-годишнината на Стефан Цанев и 80-годишнината на Доротея Тончева. Вернисажът е на 14 октомври в артзона “19:42”.

Стефан Цанев и Доротея Тончева преди години СНИМКА: АРХИВ “24 ЧАСА”

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