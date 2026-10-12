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Чаатай Улусой - звезда от сериали, се върна в бащината къща до Разград (Снимки)

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Чаатай Улусой усмихнато позира до местните жители на селото. СНИМКИ: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА TURKISH SERIES

Той вече взе българско гражданство, сега в село Бели Лом му пеят песни

Звездата от турските сериали Чаатай Улусой в Разградско сред местните, които го поздравяват и дори му пеят песни - такива снимки и видеа се появиха в социалните мрежи.

Там твърдят, че актьорът, популярен от хитове като “Огледален свят” и “Кварталът на богатите”, е посетил родното село на баща си – Дюрянкьой, днес Бели Лом, в община Лозница, Разградска област.

На снимките, които първо излязоха във фейсбук страницата Turkish Series, Чаатай позира усмихнат до хората там, а един възрастен мъж застава до него и му пее дълга балада. На кадрите Улусой е облечен съвсем обикновено - с черна тениска, кафяв елек и спортен панталон, и с усмивка позира до всеки. Накрая на видеата, публикувани в социалните мрежи, се качва на голям джип с турска регистрация и заминава.

На почивката в България той не е сам, а с родителите си, пишат турските медии.

Улусой не за първи път идва в страната ни. Преди година беше в София, за да вземе българско гражданство.

36-годишният актьор е роден в Истанбул на 28 септември 1990 г. Син е на изселници - майка му Рефие Улусой e босненка, а баща му Айлин Улусой е родом от разградското село Бели Лом.

Семейството се изселва през 70-те години в Турция. Бащата на Чаатай също има двойно гражданство.

Чаатай Улусой усмихнато позира до местните жители на селото. СНИМКИ: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА TURKISH SERIES
Актьорът на гости в Бели Лом
Чаатай Улусой усмихнато позира до местните жители на селото. СНИМКИ: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА TURKISH SERIES
Актьорът на гости в Бели Лом
Чаатай Улусой усмихнато позира до местните жители на селото. СНИМКИ: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА TURKISH SERIES
Актьорът на гости в Бели Лом

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