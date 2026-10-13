Радио номер 1 за рок музика празнува 20 години и добавя световна звезда за водещ в програмата си.

Вече е факт! На 13 октомври, точно в полунощ и точно 20 години след старта си през вече далечната 2006 година Рок радиото на България Z-Rock стана VIVA ROCK!

VIVA ROCK гледа напред, но запазва всичко, заради което аудиторията познава и обича радиото.

Рок радиото на България празнува 20 години с ново име и ново звездно попълнение в програмата си: Браян Адамс, едно от най-разпознаваемите имена в световната рок музика, артист с над четири десетилетия кариера, милиони продадени албуми и песни, превърнали се в класики за няколко поколения.

„Шоуто на Браян Адамс“ ще звучи всяка сряда, в най-активния драйв тайм на града, между 17 и 20ч. За VIVA ROCK присъствието на Браян Адамс в ефира е и естествено продължение на мисията, която радиото следва вече 20 години – да се стреми към глобално и модерно звучене.

Новото име идва и с нов слоган “VIVA ROCK – радио номер 1 за рок музика в България!” е послание с неоспоримо усещане за лидерство и стойност. С него радиото заявява ясно своята идентичност и поглежда към следващите години, без да забравя наследството, което стои зад името Z-Rock.

За 20 години ефирът на Z-Rock се превръща в територия за срещи, между слушатели и музиканти, между поколения рок фенове и между големите световни имена и тяхната публика в България. За тези 20 години екипът на радиото доказа себе си в елита на българската медийна среда. Емблематични личности и водещи са лицето и гласа на радиото: Елена Розберг, Георги Згуров-Гурко, Тома Здравков, Краси Москов, Стоян Цонев и скъп спомен за Буги Барабата. Гост звезда в ефира е и Звезди Керемедчиев от „АХАТ“.

VIVA ROCK ще зарадва своите фенове и с чисто нов сайт, VIVAROCK.bg e създаден като модерна дигитална платформа за рок музика и общността около нея. Новото онлайн пространство ще събира на едно място програмата и ефира на радиото, новини, музика, съдържание и всичко, което свързва слушателите с любимите им артисти и с рок културата.

Спас Шурулинков : (Програмен директор) За 20 години не само доказахме, че можем да същетвуваме успешно в българската медийна среда, но и направихме така, че да сме категоричен лидер и най-различимото радио в музикалния ефир. Сега, 20 години по-късно, смело вдигаме ръце и заявяваме: Да живее рокът! VIVA ROCK! И продължаваме непоколебимо напред!

Васил Димитров: (Главен Оперативен директор): Радиото с най-добрите рок водещи и с най-добрата рок-музика. Но най важното е: Радиото с най-качествената аудитория!

Сега с новото име VIVA ROCK! ще бъдем още по-близо до вас заедно с любимите на всички Елена Розберг, Георги Згуров-Гурко, Тома Здравков и Звезди Керемидчиев.

Празнуваме рока с VIVA ROCK – 20 години номер 1 за рок музика в България

Последните две десетилетия за българския радиоефир са време, в което се променят технологии, платформи, навици и концепции за правене на радио. Едно нещо остава непроменено – силата на рок музиката и хората, които я обичат.

Z-Rock създаде през годините, своя специална аудитория, която постепенно се превърна в истинска рок общност – хора, обединени от музиката, концертите, артистите и културата, която стои зад рока. Аудитория, която не просто слуша радиото, а става част от него.