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Изкараха по спешност Пи Диди от затвора, влезе в болница

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Пи Диди СНИМКА: twitter/ @nrfliho

Рапърът Шон Комбс, по-известен като Пи Диди, е бил изкаран по спешност от затвора, за да бъде откаран в болница, съобщи TMZ. 

Според източници от федералния затвор "Форт Дикс" в Ню Джърси, рапъпът е бил взет с линейка в събота сутринта заради травма на главата. 

Не е ясно как Пи Диди е ударил главата си. Няма и информация в коя болница е откаран, но е бил контактен и в съзнание, когато линейката го е взела. 

Наскоро рапърът беше настанен в специалния корпус на затвора на фона на твърдения, че води привилегирован живот зад решетките – получава масажи, алкохол и мобилен телефон с голи снимки – а през юли се сби с друг затворник.

Според в. "Сън" рапърът е бил върнат в затвора още на следващата сутрин.

Датата на освобождаването на Диди беше отложена с няколко седмици – от януари 2028 г. до март 2028 г.

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Пи Диди" Комбс изтърпява присъда от 50 месеца затвор, след като през юли 2025 г. беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция. През октомври същата година съдът му наложи наказанието.

Комбс беше оправдан по по-тежките обвинения в сексуален трафик и престъпен сговор. Делото привлече огромно внимание заради свидетелства за сексуална принуда и физическо насилие, включително срещу бившата му партньорка, певицата Каси Вентура. 

Пи Диди СНИМКА: twitter/ @nrfliho

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