Арестуваха актрисата Селма Блеър след инцидент по време на полет

Американската актриса Селма Блеър е била задържана след инцидент на борда на самолет на американската авиокомпания „Делта“, изпълняващ полет от Лос Анджелис до Ню Йорк, съобщават световните агенции.

По време на инцидента, разиграл се вчера вечерта местно време, са пострадали двама души. Според запознати източници при пристигането на самолета Блеър и една стюардеса са били откарани в болница за оценка на състоянието им. После Блеър била задържана.

Говорителката на актрисата заяви, че тя е получила спешен медицински проблем в самолета, който е довел до нейното предполагаемото поведение. След кацането тя незабавно е получила медицинска помощ и в момента състоянието ѝ е стабилно, добави говорителката.

Авиокомпанията поясни, че прилага политика на нулева толерантност към всякакво смущаващо или незаконно поведение, тъй като безопасността на пътниците и екипажа винаги е неин абсолютен приоритет.

В последните години Селма Блеър водеше кампания в подкрепа на правата на инвалидите, съобщава БТА. Тя беше диагностицирана с множествена склероза през 2018 г. През 2023 г. тя се присъедини към президента Джо Байдън в Белия дом за отбелязване на годишнината от приемане на закона за инвалидизираните американци.

През 2016 г. Блеър се извини заради скандални изявления, направени по време на полет от Канкун от Лос Анджелис, по време на който смесила алкохол с медикаменти, което замъглило съзнанието й и заради което накрая тя припаднала.