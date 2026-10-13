Националната художествена академия на 130 години. Отбелязва ги си с академично тържество и две изложби

Националната художествена академия (НХА) днес отбелязва 130 години от създаването си с академично тържество и две изложби, съобщават от висшето училище.

Академичното тържество ще започне в 18 часа в Централния военен клуб в София. Програмата включва три тематични разговора, посветени на историята и съвременното развитие на НХА, с участието на представители на културни и обществени институции, преподаватели и личности, свързани с художественото образование и изкуството. Водещ на събитието ще бъде журналистът Димитър Стоянович. В музикалната програма ще участват Академичният хор „Св. Параскева" към НХА, Александър и Константин Владигерови и Стоил (Стю) Иванов.

Юбилейната програма включва и международната изложба „In Honorem Academiae – В чест на Академията", която ще бъде открита на 13 октомври от 16:00 ч. в галерия „Академия" на ул. „Шипка" 1. Куратор на експозицията е доц. д-р Васил Колев.

В изложбата участват 12 художници, които са представители на академичните общности на партньорски висши училища и институции от Германия, Италия, САЩ, Турция, Унгария, Китай и Полша. Сред тях са ректорът на Унгарския университет за изящни изкуства в Будапеща Ищван Ерьош, директорът на Академията за изящни изкуства „Брера" в Милано Франко Мароко, ректорът на Академията за изящни изкуства във Варшава Блажей Остоя Лниски и представители на Китайската художествена академия в Ханджоу.

Проектът обединява различни художествени практики и поколения и поставя акцент върху ролята на международното сътрудничество и обмена между образователните институции в областта на изкуството, посочват от НХА. Експозицията ще може да бъде разгледана до 15 ноември.

Втората изложба, озаглавена „Фотографско пътешествие", ще бъде представена от днес до 27 октомври в Галерията на открито на Столичната община в градина „Кристал". Документалната експозиция проследява историята на Академията от основаването ѝ през 1896 г. до наши дни чрез фотографии и архивни материали.

Посетителите ще могат да видят документи и снимки, свързани с преподавателите, студентите, сградите и събитията, белязали различни периоди от развитието на висшето училище. Включени са материали от архивите на НХА, Държавна агенция „Архиви", Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" и архива на Стара София.

Двете изложби се реализират в рамките на конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност на НХА за 2026 г. „Фотографско пътешествие" се осъществява със съдействието на Столичната община. Честването е под патронажа на Министерството на образованието и науката. Медийни партньори на честването са Българската телеграфна агенция (БТА) и Българското национално радио (БНР).

Националната художествена академия е основана през 1896 г. като Държавно рисувално училище. Създаването ѝ е свързано с възрожденската идея за българско училище за изкуства. През годините институцията има принос за развитието на художественото образование, утвърждаването на професионалния статут на художника и формирането на художествения живот в страната.