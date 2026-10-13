Принц Хари ще води курс по справяне със загубата и тъгата

Принц Хари говори открито за своята борба с депресията и проблемите с менталното здраве. Въпреки щастливия си живот с американската актриса - Меган Маркъл, и двете им деца - Лилибет и Арчи, той заяви, че все още се бори със своите ,,травми".

Самият Хари споделя, че е плакал за първи път за смъртта на майка си чак след 2 десетилетия. Покойната принцеса Даяна почина в трагична катастрофа през август 1997г. в Париж.

За да може да помогне и на други хора да преживеят трудностите си, принц Хари стартира курс по справяне със загубата и тъгата. Платформата се казва ,,Redefining Grief: Building Resilience Through Loss''. Tам той ще говори за всичките си трудности след смъртта на майка си. Мастъркласа се състои от 20 части, съобщиха ,,Дейли мейл''.

,,Аз съм донесен на този свят, за да мога да осигуря резерва, разсейване, развлечение и ако се налага - резервна част. Бъбрек може би. Кръв за преливане. Костен мозък за даряване'', разказва принца за отношенията си с по-големия си брат Уилям и отношенията си с монархията.

Освен за семейните си трудности Хари говори и за службата си в армията, как е решил да се запише на 20 годишна възраст и как ,,Мегзит'' по-специално го е вкарал в тежка депресия.

Британските медии нарекоха "Мегзит" оттеглянето на Меган и Хари от монархията през 2020г., което бе заигравка с "Брекзит" - излизането на Великобритания от Европейския съюз.

През 2023г. излезе автобиографичната книга на Хари ,,Spare'', която на български бе преведена ,,Резервният''. В нея той разказва по-подробно как в монархията той се чувства като резервна част, за борбата си със зависимостта към алкохол и наркотици и сложните взаимоотношения със семейството си.