Нобеловата награда на Боб Дилън стана на 10 години

Днес, на тази дата 13.10.2016г., преди 10 години известният американски музикант получава Нобелова награда за литература.

Литературата е една от 5те направления, в които Алфред Нобел решава да обособи награда. Другите са химия, физика, мир и медицина. Нобел е изобретател на първата бомба с динамит и собственик на фабрики за произвоството му. След като вижда пагубната разрушителната сила, която изобретението му има над хората, решава да създаде награда за хуманитарна дейност и развитие в науката.

Наградният фонд включва диплома, медал и сума пари, която варира през годините. Нобеловото отличие е едно от най-престижните през последното столетие. Първият нобелов лауреат за литература е Сюли Прюдом през 1901г. за неговата поезия. Други популярни получатели са Стайнбек, Иво Андрич, Сартр, Пабло Неруда и други, съобщи БТА

Боб Дилън получава наградата за ,,голямо поетическо внушение в традицията на американската песен''. Самият музикант не присъства на церемонията по награждаване проведена на 10 декември 2016г. в Стокхолм. Вместо него наградата приема американския посланик в Швеция Азита Раджи. Патриша Лий Смит изпълнява песента A Hard Rain's A-Gonna Fall. На 2 април 2017г. Комитетът на Нобеловата награда се среща с Боб Дилън на събитие затворено за медиите, в което получава наградата.

На 5 юни е публикувана речта му на официалния сайт на Нобеловата награда. За да може да получи паричната награда от 900 хил. долара, Боб Дилън трябва да предостави реч до 6 месеца след получаване на наградата, което прави 10 юни крайния му срок.

Боб Дилън е роден на 24 май 1941г., в Дълют, Минесота в семейство на евреи. От малък има афинитет към музиката. На 20 години се мести в Ню Йорк, за да започне музикална кариера. През 1962г. подписва договор с Columbia Records и издава дебютния си албум. В следващите няколко години пише едни от най-големите си хитове, като така променя хода на музиката завинаги. След най-популярните му песни са Like a Rolling Stone, Blowing' in the wind, The Times They are a-Changing. Музиката му става символ на антивоенното движение и движението за граждански права.

Освен музикант Боб Дилън е и художник и автор. През 2010г. издава автобиографията си, а 2024г. излиза филмът по живота му ,,Напълно непознат'', като главната роля изиграва френско-американският актьор Тимъти Шаламе.