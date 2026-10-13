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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23727961 www.24chasa.bg

Кристина чула песен на Михаил Белчев, два дни по-късно го срещнала и 42 г. останали неразделни

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Кристина Белчева със сина си Константин и внучето, кръстено на Михаил Белчев, на концерта в негова памет

“Самота” - красивата песен на Михаил Белчев звучи по радиото през 1984 г., а бъдещата му съпруга Кристина се чуди кой ли е авторът на текста и още ли има такива сантиментални мъже. Само два дни по-късно се запознава с него, а след това 42 г. остават неразделни. Това разказа Георги Дюлгеров на концерта в зала 1, посветен на големия музикант. Васил Найденов, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, братя Аргирови, Хайгашод Агасян пяха от сърце три часа незабравимите песни на Михаил Белчев. “Той ни остави и душата, и сърцето си и затова неговото наследство е неоценимо”, каза Йорданка Христова.

На сцената се качи и Михаил Белчев-младши - първородният внук на музиканта, сгушен в прегръдките на баща си Константин Белчев.

Кристина Белчева със сина си Константин и внучето, кръстено на Михаил Белчев, на концерта в негова памет

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