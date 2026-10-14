ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев успокоява: Има достатъчно запаси от петрол, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23727991 www.24chasa.bg

JMSN, който се ядоса на Тръмп, ще рапира в София на 16 октомври

960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
JMSN идва у нас за концерт на 16 октомври.

Популярният арендби изпълнител JMSN прави концерт в София този петък - 16 октомври, на сцената на Vidas Art Arena. Пред публиката той ще представи смесица от различни алтернативни стилове. Неотдавна се оказа, че музиката му е включена без разрешение в реклама, промотираща Тръмп. Гневен, той коментира, че никога не би разрешил творчеството му да бъде използвано за каквато и да е политическа кауза или кампания.

JMSN идва у нас за концерт на 16 октомври.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание