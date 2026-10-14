JMSN, който се ядоса на Тръмп, ще рапира в София на 16 октомври

Популярният арендби изпълнител JMSN прави концерт в София този петък - 16 октомври, на сцената на Vidas Art Arena. Пред публиката той ще представи смесица от различни алтернативни стилове. Неотдавна се оказа, че музиката му е включена без разрешение в реклама, промотираща Тръмп. Гневен, той коментира, че никога не би разрешил творчеството му да бъде използвано за каквато и да е политическа кауза или кампания.