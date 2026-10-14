След 62 часа полет Тони Димитрова сбъдна мечта - Великденския остров

На едно от най-изолираните населени места на Земята, разположено в южната част на Тихия океан, пристигна певицата Тони Димитрова. След 62 часа, прекарани в полет, тя посети Великденския остров.

Островът е световноизвестен със своите монументални каменни статуи, наречени моаи, изсечени от пресована вулканична пепел между XI и XVI век. Точно до тях се снима Тони Димитрова. До екзотичната дестинация тя пътува с дъщеря си Магдалена.

“Една сбъдната мечта! Не броя страховете, помня само красивото! Аз и моята Маги в компанията на разкошни хора, които искам да познавам и да имам задълго в живота си! Всеки един от тях е видял по 100 държави и повече! А аз с моите около 70 съм една самодейка!”, написа певицата в социалните мрежи.

Пътуването ще продължи до столицата на Чили Сантяго и пустинята Атакама - известна като най-сухата неполярна пустиня на Земята.

