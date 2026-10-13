Година след обира в "Лувъра" няма и следа от бижутата за 88 млн. евро

Година след обира в "Лувъра" няма и следа от откраднатите бижутата за 88 млн. евро. Разследващите до голяма степен са възстановили начина, по който е извършено престъплението, но откраднатите скъпоценности все още не са открити. Неизвестна остава и самоличността на предполагаемия организатор, който може да е наел крадците и да е получил плячката, съобщава АФП по повод наближаващата първа годишнина от обира.

На 19 октомври 2025 г. крадците използваха товарна платформа за преместване на мебели и ъглошлайфове, за да проникнат в галерията „Аполон" в Лувъра, откъдето отмъкнаха бижута от френската кралска колекция на стойност 88 милиона евро. Дръзкият обир, извършен посред бял ден, предизвика международен отзвук.

Шест дни по-късно бяха арестувани двама заподозрени: Абдулайе Н., нелицензиран таксиметров шофьор, осъждан за тежки кражби и известен в интернет като „Дуду Крос Битум" заради уменията си в мотокроса, и Гемламала А., безработен алжирец с предишни присъди, главно за шофиране без книжка.

И двамата мъже, на възраст около 30 години, признаха участието си в обира. Седем месеца по-късно обаче казаха пред разследващите, че други двама арестувани по случая - Рашид Х. и Слиман К., не са участвали в престъплението. Това става ясно от протоколи от разпитите, с които АФП се е запознала, съобщава БТА.

Според двамата заподозрени обирът е бил ръководен от неизвестен мъж, който лично е участвал в операцията.

През юни Гемламала А. каза пред разследващия съдия, че именно този човек е управлявал платформата, с която крадците достигнали до галерията. Той разказа още, че бил нает само няколко дни преди обира и получил видеозапис, показващ витрините с бижутата.

Абдулайе Н. също твърди, че е изпълнявал указанията на мъж, с когото след обира се придвижили със скутер до паркинг в градчето Обервилие, северно от Париж. Предполага се, че именно там са били предадени откраднатите бижута.

По думите му организаторът е известен в местните престъпни среди, но разкриването на самоличността му би го изложило на опасност. Тези показания обаче противоречат на по-ранните му твърдения за поръчители „със славянски акцент".

На въпроса защо организаторът би рискувал да участва лично в обира, Абдулайе Н. отговорил, че мъжът искал да е сигурен, че ще получи плячката. Според него той останал недоволен, защото смятал, че крадците са могли да вземат повече бижута.

Разследващите обаче се отнасят скептично към тази версия. Източник, близък до случая, каза пред АФП, че полицията не е убедена в разказите за неидентифицирания организатор. Според него по-важно е да бъдат установени хората, които са получили откраднатите ценности.

Джентълмени крадци?

Още в началото на разследването френската полиция определи обира като дело на опитни престъпници, водени от стремеж към бърза печалба, а не на изтънчени крадци на произведения на изкуството, познати от киното и литературата.

Последвалите показания подсказват, че самите участници може да са останали разочаровани от възнагражденията си. Гемламала А. първоначално казал пред съдията, че още не му е платено, но веднага след това се поправил. Абдулайе Н. разказал, че бил нает заради шофьорските си умения срещу обещани 15 000 евро. Макар да знаел, че целта е Лувърът, той твърди, че не е подозирал колко скъпи са бижутата.

„Ден след ден научавам колко струват бижутата. Ако знаех, щях да поискам повече", разкрил той пред съдията. Заподозреният определил сделката като измама и изразил надежда някой ден да потърси сметка на организатора. Когато съдията го попитал дали възнамерява да поиска допълнително възнаграждение, той отговорил: „Да, мисля за това."

Оспорване на доказателства

Междувременно Слиман К. и Рашид Х. оспорват законосъобразността на отделни действия по разследването, включително използването на записи от камери за видеонаблюдение.

Слиман К., описан от полицейски източник като опитен престъпник и дългогодишен съучастник на Абдулайе Н., отрича да е участвал в обира. Негов ДНК профил обаче е открит върху дистанционното управление на платформата, с която крадците достигнали до галерията.

При обиск у него разследващите намерили и ключ за помещение в градчето Ла Курньов, северно от Париж, където били открити ъглошлайфове, устройство за заглушаване на сигнали и оборудване за проверка на чистотата на златото.

Слиман К. твърди, че помещението е било използвано от много хора и не е било само на негово разположение. Рашид Х., четвъртият предполагаем участник в обира, очаква решение по искането си за освобождаване от ареста. Разследващите подозират, че той е предоставил ключовете за паркинга в Обервилие, където следите на откраднатите бижута се губят. Той обаче отрича да е знаел за престъплението и твърди, че просто предал ключовете на двама познати, които го събудили, за да паркират скутер.

Така, с наближаването на първата годишнина от обира на 19 октомври, най-важният въпрос остава без отговор: кой е получил бижутата за 88 милиона евро и къде се намират те днес?, отбелязва АФП.