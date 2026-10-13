Създаденото от човешката ръка не може да бъде заменено от технологиите - Националната художествена академия отпразнува 130 г. (Обзор)

Председателят на парламента Михаела Доцова подари копие от държавния вестник от 1896 г., в който е обнародван законът за създаването на академията

Ректорът проф. Георги Янков: За нас е важно да бъдем в крак с времето, но и да запазим свободата на изкуството и уважението към труда

С две изложби, ревю на студенти, музика, тържествени речи, дискусия за бъдещето и пожелания за още най-малко 130 години Националната художествена академия отбеляза днес 130 години от създаването си. Академичното тържество се проведе в Централния военен клуб в София. Ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков Снимка: Румяна Тонева

"130 години от основаването на Националната художествена академия са значима стъпка в духовния живот на България, в нейния исторически процес на развитие на българското изкуство и на българската култура", каза ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков на откриването на събитието.

По думите му Националната художествена академия днес е и културен център, в който изложби, снощни форуми, изложби, фестивали и творчески работилници създават възможност за развръщане на диалога между образованието, дозата, практиката и културата.

„За нас е важно да бъдем в крак с времето, във всяко едно стъпало, да работим с новите технологии и художествените форми, но същевременно да запазим заделената подготовка, свободата на изкуството и уважението към труда, които са заложени в нашия институт", заяви още проф. Янков. Михаела Доцова подари копие от държавния вестник от 1896 г., в който е обнародван законът за създаването на академията. Снимка: Румяна Тонева

„Бих искала да се върна една крачка назад и да отбележим, че създаването на училищата за изкуствата през далечната 1896 година всъщност е сблъсък на мечтата на просветителите от Възраждането със знака за новия път, по който поема следосвобожденска България", така председателят на Народното събрание Михаела Доцова започна тържествената си реч. Ревю на дрехи на студенти от Академията Снимка: Румяна Тонева

Тя се обърна към студентите на Академията с думите: "Предполагам, че може би вие в своите търсения сте заплетени от възможностите, които дават новите технологии, но все пак съм убедена и се надявам не само аз, че създаденото от човешката ръка не може да бъде заменено от технологиите, защото преживяното през нашите сърца всъщност има най-голямата красота плюс истински почерк".

Михаела Доцова направи и символичен жест на представяне на копие от държавния вестник от 1896 г., в който е обнародван законът за създаването на академията. Пожела по-нататъшно съхранение на историята ѝ до следващия голям юбилей. Десетки гости отбелязаха 130-ата годишнина на Академията Снимка: Румяна Тонева

„На Народното събрание се пази държавният вестник, в който през 1896 година е обнародван законът, с който се създава първообразът на академията, за да се знае, за да се помни, и се надявам, че след 130 години, когато се съберат тук, да честват 260 години от създаването на Академията, тогава ще се види отново копието от Държавен вестник", каза още Доцова.

На тържественото събитие присъства и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

„Като министър на образованието в момента мога да уверя колегите, че те ще имат нашата зелена подкрепа, защото всяка една инвестиция, всяка една подкрепа от помощ в даден момент за достъпа на изкуството има измерения, които ние ще разбираме дори и хиляди години след днешния ден", заяви той.

На събитието бе прочетен и поздравителен адрес от министър-председателя Румен Радев. „Тази забележителна годишнина е повод да отдадем заслужено признание на всички преподаватели, художници, учени, студенти и съмишленици, които през годините са изграждали и продължават да изграждат авторитета и традициите на Академията. Пожелавам ви творческият дух, вдъхновението и стремежът към постижения да съпътстват всяко следващо поколение ваши възпитаници". Министърът на образованието проф. Георги Вълчев Снимка: Румяна Тонeва

Водещ на празничната вечер бе журналистът Димитър Стоянович. В музикалната програма на академичното тържество се включиха Академичният хор „Св. Параскева" към НХА, братята Александър и Константин Владигерови и Стоил (Стю) Иванов.

Вечерта премина с три тематични дискусии с участието на представители на културни и обществени институции, преподаватели и личности, свързани с художественото образование.

В първия дискусионен панел участваха директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева, председателят на Държавна агенция „Архиви" доц. Михаил Груев и главният редактор на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция (БТА) доц. Георги Лозанов. Те обсъдиха историята на Академията, нейното значение за развитието на българското изкуство и предизвикателствата пред съвременното художествено образование. Водещ на празничната вечер бе журналистът Димитър Стоянович. Снимка: Румяна Тонeва

Във втория дискусионен панел говориха кметовете на София и Бургас - Васил Терзиев и Димитър Николов, които обсъдиха ролята на местната власт и Националната художествена академия за младите творци.

Заключителната дискусия, озаглавена „Изкуството да твориш бъдеще", събра преподавателите доц. д-р Васил Колев, доц. Ненко Атанасов и гл. ас. Николай Божилов. Те обсъдиха връзката между преподаватели и студенти, промените в мисленето на младите хора и необходимостта от изграждане на индивидуален художествен език.

По-рано през деня бе открита Международната изложба „In Honorem Academiae – В чест на Академията", посветена на 130-годишнината от създаването на Националната художествена академия. Тя е разположена в галерия „Академия", като показва произведения на художници и преподаватели от България, Германия, Италия, Полша, Унгария, Турция, Китай и САЩ. Куратор на проекта е доц. д-р Васил Колев. В първия дискусионен панел участваха директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева, председателят на Държавна агенция „Архиви" доц. Михаил Груев и главният редактор на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция (БТА) доц. Георги Лозанов. Снимка: Румяна Тонева

Втората изложба – „Фотографско пътешествие", е представена в Галерията на открито на Столичната община в градина „Кристал". Документалната експозиция проследява историята на НХА от основаването ѝ през 1896 г. до наши дни чрез фотографии и архивни материали, свързани с преподаватели, студенти, сгради и събития от развитието на институцията.