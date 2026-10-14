Първа световна енциклопедия за антисемитизма от Дейвид Харис

"Антисемитизъм: Какво трябва да знаем"® от Дейвид Харис (с логото на „КнигаТа") изследва как през 21. век антисемитизмът отново се възражда. През последните години ФБР съобщава, че над половината от всички престъпления от омраза с религиозен мотив в Съединените щати са насочени към евреи, въпреки че евреите съставляват малко над 2% от населението. Поразително е колко малко разбиран е антисемитизмът, включително самият термин. А той се простира до политически лидери, образователни власти, правоприлагащи и съдебни органи, граждански групи и медии. Анкетите показват също как знанията за Холокоста, който е смятан за защитна стена срещу възраждането на антисемитизма, намаляват, въпреки продължаващото внимание към темата в образованието, музеите по света и паметниците, както и в културата.

Преди броени дни „Антисемитизъм: Какво трябва да знаем" бе представена от автора й Дейвид Харис пред политици, общественици, лекари, министри и съмишленици на каузата за световен мир и свят без антисемитизъм. Сред над 200-те гостите бяха Н. Пр. Йоси Леви-Сфари, Деница Сачева, Соломон и Гергана Паси, Йорданка Фандъкова, проф. д-р Александър Оскар, Виктор Меламед, Тодор Чобанов, Леа Коен и др. Изданието излиза броени месеци след официалната му премиера от престижното издателство „Оксфорд" и е първо след английското издание.

Дейвид Харис е определян като една от най-значимите личности за израелския народ в съвременността. Покойният израелски президент и носител на Нобелова награда Шимон Перес го определя като "външния министър на еврейския народ". Понастоящем той е изпълнителен заместник-председател на Института за изследване на глобалния антисемитизъм (ISGAP), както и колумнист за базирания в Лондон вестник "Телеграф" (The Telegraph). Той е дългогодишен приятел на България и е бил удостояван с отличия от български президенти на два пъти.

А книгата е важна и защото не спира в границите на еврейския антисемитизъм, а търси корените на злото срещу други малцинствени групи: „Защото омразата никога не спира само до една общност. Днес тя може да бъде насочена срещу евреите, утре – срещу други хора. А когато позволим човешкото достойнство да бъде потъпквано, всички губим част от свободата си.".

"Антисемитизъм: Какво трябва да знаем"® от Дейвид Харис

Стр. 264

Цена: 20.00 евро