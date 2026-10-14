Книжка учи за различните емоции на първия учебен ден

„Новото училище на Куки" с автор Наз Елкорек (от „КнигаТа") е забавна история за новото начало и различните емоции, които идват с първия учебен ден в ново училище. Куки е симпатично мече, което се вълнува от новата обстановка, която го очаква. Въпреки съветите на майка му да е спокойно, го посреща съвсем различна среда от тази, която си е представял. Как ще се справи със ситуацията и с новите емоции, става ясно в края на историята.

Наз Елкорек е турска авторка на детски книги, родена през 1984 г. в Истанбул. В книгите си тя разказва топли и вълнуващи истории за приятелството, приемането на себе си, търсенето на щастието и смелостта да посрещаме промените. С достъпен език и чувствителност към детския свят Наз Елкорек създава истории, които насърчават малките читатели да опознават себе си и света около тях с любопитство, доброта и увереност. Илюстрациите са на опитната художничка на детски книги Селен Каран.

„Новото училище на Куки"

Наз Елкорек

Стр. 32

Цена 8.00 евро