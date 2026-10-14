Разпънати на кръст, но гледани от милиони. Ще убие ли хейта "Под прикритие"

Още през 2014 г. четвъртият сезон на българската криминална поредица предизвика недоволство, а впоследствие събра до близо 400 хиляди зрители в ефир и онлайн

Сериалът отново разгневи част от зрителите след 10-годишна пауза, но историята на световни продукции показва, че първите реакции невинаги предсказват успеха

В Холивуд дори негативните оценки се превръщат в част от рекламата, а разделението между критици и публика понякога е по-голямо от всякога

Десет години чакане, един излъчен епизод и хиляди готови присъди. Достатъчни се оказаха първите минути от завръщането на "Под прикритие", за да се разделят зрителите на два лагера. Едните отново видяха сериала, който преди години промени представите за българската телевизионна продукция.

Другите побързаха да обявят, че магията е изчезнала, актьорската игра не е убедителна, а сюжетът прилича повече на имитация на някогашния хит, отколкото на негово достойно продължение. Иначе шестият сезон стартира с безапелационна гледаемост по БНТ 1 на 10 октомври с

341 900 зрители и 20,6% дял.

За сравнение NOVA e с 19,4, BTV с 17,1. Макар последните епизоди на предишния сезон да бяха излъчени преди десетилетие, сериалът продължава да буди интерес и в младата публика. При аудиторията между 18 и 49 години преднината на БНТ1 е още по-голяма - 26,5 процента срещу 22,1 за NOVA и 16,6 за BTV.

И макар да са минали едва няколко дни от телевизионната премиера,

онлайн пространството вече прелива от оценки

за бъдещето на цялата поредица

В публикации недоволните зрители описват новия епизод с определения като "пародия", "дървена игра" и "евтин екшън". Други защитават динамичното начало и завръщането на познатите персонажи.

Парадоксът е, че шумът започна още преди телевизионното излъчване. Интересът към предпремиерата на 5 октомври в зала 1 на НДК беше толкова голям, че билетите се изчерпаха за по-малко от 48 часа и организаторите обявиха втора прожекция за следващия ден. Актьорите Кирил Ефремов (Тишо Близнака) и Мариан Вълев (Куката), заедно с Виктор Божинов. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Около 7 хиляди души видяха първия епизод преди телевизионната аудитория. Това е необичайно висока предварителна летва за сериал, който трябва едновременно да върне старата си публика и да привлече нова.

В новите 12 епизода зрителите се срещат с Антон Влашки, известен като Амигото, изигран от Юлиан Вергов, и Явор Кръстев, наричан Тихия, в изпълнение на Павел Иванов. Отново се появява и Куката, един от най-разпознаваемите герои в историята на българските сериали.

Именно това завръщане обаче поставя авторите пред сериозен проблем. Всеки нов персонаж трябва да се пребори със спомена за Джаро, Иво Андонов и останалите герои, които зрителите познават от години.

Режисьорът Виктор Божинов, работил по предишните сезони, припомни, че

подобна вълна от недоволство е имало при началото на

всеки нов сезон,

защото зрителите неизбежно сравняват непознатото продължение с вече любимата си история. В публикация на от 12 октомври той определя хейта като очакван и призовава публиката да изчака развитието на сезона. Историята на самото "Под прикритие" показва, че силните зрителски реакции не са ново явление.

На 19 януари 2014 г. БНТ излъчва първия епизод от четвъртия сезон. Част от действието се развива в Истанбул, а турската реч предизвиква толкова остри реакции, че още на следващия ден се появиха материали, посветени на недоволството.

Някои зрители се оплакват от прекомерното присъствие на турски език. Други критикуват конкретни сцени, диалози и актьорската игра на Ивайло Захариев, изпълняващ ролята на Мартин.

Разбира се, не всички са недоволни, напрежението започва да утихва и любовта към сериала се завръща, за което говорят телевизионните рейтинги. Още премиерата се представя силно по телевизията. Но развитието през следващите седмици е особено показателно за коренната промяна в настроенията. На 4 март 2014 г. пийпълметричната агенция ГАРБ, съобщава че

пореден епизод от четвъртия сезон е гледан от близо 400 хиляди души по телевизията и онлайн.

Седмица по-късно данните отново са впечатляващи: почти 350 хиляди зрители общо в ефир и онлайн, близо 100 хиляди от тях на възраст между 18 и 34 години. Когато на 6 април 2014 г. е излъчен дванадесетият и последен епизод, поредицата вече е преминала през още един успешен сезон. Историята завършва с драматични обрати и големи промени за основните персонажи, включително съдбата на Джаро. Нито критиките към езика в първия епизод, нито недоволството от отделни актьори са успели да разрушат интереса към нея.

Това не означава, че шестият сезон непременно ще повтори успеха. Но означава, че едва 48 часа след премиерата е твърде рано да бъде обявен за провал. Още по-интересни са примерите извън България, където хитови сериали стартират с огромна доза хейт, но завършват с милионна зрителска аудитория. Те показват, че един сериал може да бъде обект на

масово онлайн недоволство и същевременно да поставя

рекорди по гледаемост

Понякога разминаването е толкова голямо, че изглежда сякаш критиците, коментиращите в интернет и реалната публика гледат три съвсем различни продукции.

Такъв е случаят с четвъртия сезон на Stranger Things. Когато през май 2022 г. братята Мат и Рос Дъфър връщат историята на екран след почти тригодишно прекъсване, очакванията са огромни. Първите седем епизода се появяват на 27 май, а последните два на 1 юли. Според публикации за бюджета всеки нов епизод струва около 30 милиона долара, сума, която поставя продукцията сред най-скъпите телевизионни проекти на своето време.

Но вместо единодушен възторг идват и критики. На част от рецензентите не им допада, че героите са разделени между няколко сюжетни линии, действието се развива твърде бавно, а епизодите са прекалено дълги. В обобщение на първите рецензии Rotten Tomatoes посочва именно

претрупания сюжет и продължителността като

основни слабости

Критикът Скот Брайън от BBC отбелязва, че някои епизоди не добавят достатъчно дълбочина към отношенията между персонажите.

Тук обаче има прилика с "Под прикритие". Четвъртият сезон на "Stranger Things" не е масово отхвърлен още с премиерата, но в развитието на сериала също получава не малка доза хейт и критики.

Наред с отрицателните рецензии обаче, получава и много възторжени оценки. Показателна е общата оценка на Rotten Tomatoes: 89% положителни професионални рецензии и 88% положителни зрителски оценки. Следователно примерът не е за провал, превърнал се във всеобщо одобрение, а за продукция, която успява да надрасне първоначалните резерви към разказа си и да се превърне в световно културно събитие, а не в сериал. Само през първия премиерен уикенд Netflix отчита 287 милиона часа гледане. Това е рекорд за англоезичен сериал в платформата към онзи момент. По-късно четвъртият сезон надхвърля един милиард часа гледане, а песента на Кейт Буш Running Up That Hill, издадена още през 1985 г., отново покорява музикалните класации благодарение на участието си в историята.

Според официалната историческа класация на Netflix четвъртият сезон достига 140,7 милиона гледания през първите 91 дни от премиерата.

Интересен е и случаят с петия, последен сезон, излъчен в края на 2025 г. Първият му епизод получава шест положителни критически рецензии в Rotten Tomatoes, но след завършването на поредицата общата оценка на зрителите за сезона е едва 52% при 83% положителни оценки от критиците.

Самият първи епизод очевидно не е бил предвестник

на единодушно одобряван финал.

Независимо от споровете пети сезон регистрира 133,8 милиона гледания за първите 91 дни по данни на Netflix.

Много по-близък до историята на "Под прикритие" е примерът с "Истински детектив" (True Detective). Четвъртият сезон, озаглавен "Night Country", започва на 14 януари 2024 г. с участието на Джоди Фостър и Кали Рейс. Действието се развива в Аляска, а режисьор и сценарист е мексиканката Иса Лопес. Още след премиерата започва остра онлайн дискусия.

Част от феновете на първия сезон не приемат новия подход, включването на свръхестествени елементи и промяната в централните персонажи. На 16 януари Forbes съобщава, че Лопес е призовала хората, които харесват сериала, да го оценят в Rotten Tomatoes, защото според нея определена група организира масово публикуване на отрицателни оценки. Практиката е известна като review bombing и представлява целенасочено заливане на дадена продукция с ниски оценки.

Спорът става още по-необичаен, когато и Ник Пицолато, създателят на оригиналния сериал, публично изразява недоволство от четвъртия сезон.

За продукция с подобно наследство това е особено тежък удар,

защото критиката вече не идва само от анонимни потребители, а и от човека, поставил началото на историята. Първият епизод събира около 2 милиона зрители по HBO и Max в премиерната вечер, а линейната телевизионна аудитория е значително по-малка в сравнение с предходните сезони.

Само няколко седмици по-късно обаче картината е съвсем различна. Вторият епизод достига 2,6 милиона зрители в премиерната вечер, третият 2,7 милиона, а финалът на 18 февруари привлича 3,2 милиона зрители по различните канали на разпространение. Това е ръст от около 60% спрямо началните 2 милиона.

Още преди финала HBO обявява, че "Night Country" е станал най-гледаният сезон в историята на "Истински детектив" със средно 12,7 милиона зрители на епизод при натрупано гледане на различни платформи.

За сравнение, легендарният първи сезон с Матю Макконъхи и Уди Харелсън е достигнал средно 11,9 милиона. В Rotten Tomatoes четвъртият сезон има 93% положителни критически рецензии, но едва 55% положителни зрителски оценки.

Разликата от 38 процентни пункта е ярък пример за разминаването между професионалната оценка и настроенията на аудиторията. А през февруари 2024 г. HBO обявява и пети сезон, като отново възлага работата на Иса Лопес.

Така продукцията, атакувана още след премиерата, не само поставя рекорд,

но и осигурява бъдеще на поредицата.

Подобна е ситуацията с The Bear ("Мечката"). Сериалът за напрегнатото ежедневие в ресторант в Чикаго се превръща в един от големите телевизионни хитове, а Джеръми Алън Уайт се утвърждава като една от най-разпознаваемите звезди на съвременната телевизия. Третият сезон излиза през юни 2024 г. и още първият епизод изненадва част от зрителите. Вместо да предложи обичайното динамично действие, той залага на ретроспекции, спомени и фрагменти от миналото на главния герой. Реакциите са противоречиви. Някои рецензенти приветстват експерименталната форма, докато други критикуват забавения разказ и усещането, че историята стои на едно място.

В публикуваните от Rotten Tomatoes професионални рецензии Тара Бенет от IGN посочва липсата на достатъчно развитие на персонажите, а Бен Травърс от IndieWire критикува прекаленото обръщане към миналото вместо към бъдещето.

Сезонът в крайна сметка получава 89% положителни рецензии от критиците, но само 54% от зрителите в Rotten Tomatoes. Това не е случайно недоволство от един-единствен момент, а доказателство, че голяма част от аудиторията не приема творческата промяна. Въпреки това още през първите четири дни премиерата регистрира 5,4 милиона гледания в Hulu и Disney+ на пазарите, където е достъпна. Резултатът е с 24% по-висок от този на премиерата на втория сезон. Според Disney

това е най-гледаната премиера на игрален сериал в историята

на Hulu към онзи момент. Тук възниква важен въпрос. Ако почти половината зрители, оставили оценка в Rotten Tomatoes, не одобряват сезона, защо интересът продължава да расте? Отговорът е, че гледаемостта и харесването измерват различни неща. Един зрител може да изгледа всичките десет епизода и накрая да остане разочарован.

Друг може да се включи единствено от любопитство заради шумните критики. Трети просто няма да остави оценка никъде.

В платформите за рецензии пишат предимно хората, които сами са решили да участват, а не представителна извадка от всички гледали.

Най-нагледно това разминаване се вижда при "Домът на дракона" (House of the Dragon), предисторията на "Игра на тронове". Вторият сезон започва на 16 юни 2024 г., почти две години след финала на първия. Началото събира 7,8 милиона зрители по HBO и Max в премиерната вечер. Това е спад спрямо дебюта на самата поредица през 2022 г. Следващите епизоди пораждат спорове за темпото на действието и развитието на войната между Таргариените. Част от зрителите се оплакват, че сериалът

обещава мащабен конфликт, но прекарва твърде много време в политически разговори

и подготовка. Въпреки смесените реакции финалът на 4 август 2024 г. събира 8,9 милиона зрители в премиерната вечер, с 14% повече от началото на сезона. Общата аудитория достига средно близо 25 милиона зрители на епизод при натрупаното гледане в различните платформи.

Оценките също са интересни. Rotten Tomatoes отчита 84% положителни критически рецензии и 71% положителни зрителски оценки за втория сезон. Самият първи епизод обаче има изключително висока критическа оценка от 97%. Това показва, че проблемът не е бил непременно в старта, а в начина, по който различни групи зрители са възприели целия сезон.

Друга известна продукция, при която шумът около продължението не се превръща в единодушно одобрение, е The Last of Us. Вторият сезон започва на 13 април 2025 г. и още в началото е ясно, че историята ще раздели публиката. Сериалът се основава на видеоигра с огромна фенска общност, за която съдбата на героите и промените в адаптацията са чувствителни теми. Премиерният епизод достига 5,3 милиона зрители по HBO и стрийминг платформата за първата вечер, повече от премиерата на първия сезон. По-късно обаче реакциите стават значително по-остри, включително заради развитието на отношенията между главните персонажи и определени сценарни решения. Финалът е гледан от 3,7 милиона души в премиерната вечер. Rotten Tomatoes показва драматично разделение: 92% положителни критически оценки срещу едва 37% положителни зрителски оценки. Разликата е цели 55 процентни пункта.

Не всеки критикуван сезон успява да обърне общественото мнение.

Понякога сериалът остава популярен, но губи част от доверието на най-преданата си публика. Високата гледаемост може да го направи търговски успешен, без непременно да го превърне в художествен триумф.

Данните разкриват и още една закономерност. Колкото по-известна е една поредица, толкова по-трудно е да удовлетвори зрителите си. При първия сезон публиката няма с какво да сравнява героите. При четвъртия или шестия тя вече притежава своя представа за всеки персонаж, за всяка характерна реплика и за това как трябва да изглежда историята. Затова и критиката към продълженията често е много по-емоционална. Зрителите

не оценяват това, което виждат на екрана, а го сравняват с онова, което са изпитали преди години

А споменът за любим сериал има едно сериозно предимство пред всяка нова продукция: времето е изтрило голяма част от слабостите му. Точно това е предизвикателството пред шестия сезон на "Под прикритие". Той не се състезава само с останалите телевизионни продукции през 2026 г. Състезава се със собствените си най-силни моменти отпреди десетилетие, с репликите на Куката, с образа на Джаро, с напрежението около Мартин и Иво Андонов, със зрителските очаквания за това как трябва да изглежда българската криминална драма. Но историята показва и защо онлайн реакциите трябва да се разглеждат внимателно. Rotten Tomatoes измерва дела на положителните оценки, а не средния зрителски рейтинг по скала от 1 до 10. IMDb използва потребителски оценки по десетобална скала и прилага собствена система за претегляне. Пийпълметричните рейтинги са трета, съвсем различна величина. А часовете гледане в Netflix или отчетените от HBO зрители невинаги са пряко съпоставими. Затова десетки отрицателни публикации не могат да докажат, че мнозинството е намразило един сериал. Както и продадените билети за предпремиера не доказват, че продукцията ще бъде качествена до последния епизод.

Два дни след телевизионното си завръщане "Под прикритие" все още няма завършен сезон, който може да бъде оценяван обективно като цяло. Има един епизод, много страничен шум, носталгия и високи очаквания. Истинската проверка ще дойде през следващите седмици, когато стане ясно дали зрителите ще продължат да следят новите герои, дали сюжетът ще оправдае обещанията и дали недоволството ще прерасне в траен отказ от сериала.

Историята на телевизията познава и двете крайности. Поредици, посрещнати с критики, които впоследствие подобряват рекордите си. И продължения, гледани от милиони, които въпреки това оставят публиката разочарована. В крайна сметка най-големият проблем за един сериал

не е зрителят, който след първия епизод пише гневен коментар.

Истинската опасност идва, когато същият човек престане да коментира, защото вече не намира причина да включи телевизора. А дали "Под прикритие" ще успее да превърне днешния хейт в утрешен успех, няма да решат нито първите възторжени аплодисменти, нито първите гневни публикации.

Ще го решат останалите единадесет епизода.