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Откриха нов вид динозавър въз основа на фосил, „пренебрегван" повече от 100 години

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Скелет на динозавър СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Изследователи са открили нов вид динозавър въз основа на фосил, намерен на остров Уайт, който е бил „пренебрегван" като обект на научни изследвания в продължение на повече от век, предадоха Ройтерс и Пи Ей мидия/ДПА.

Динозавърът - хищник с дълги нокти и с размерите на голям тигър, е първият представител на група двуноги хищни, наречени мегараптори, открит в Европа, според изследователския екип, ръководен от Университетския колеж в Лондон.

Фосилът, въз основа на който е направено откритието, е част от череп, придобит от Природонаучния музей през 1924 г.

Този нов вид мегараптори, които са били тясно свързани с тиранозаврите, включително и с Тиранозавър рекс, е обитавал територията на днешна Великобритания през ранната креда преди около 120 милиона години, предава БТА.

Видът е наречен Invictibellatrix amberina, като първата част от наименованието му означава „непобедена жена воин".

„Този динозавър не е бил върховният хищник на своето време, но за хората би бил по-опасен от Тиранозавър рекс", казва Касиус Морисън, водещият автор на статията, документираща откритието и публикувана в сп. Royal Society Open Science.

„Хората биха били идеална плячка по размер - около една трета от телесното му тегло. Представителите на този вид определено биха ни преследвали. Тиранозавър рекс на би си направил труда да се занимава с човек, тъй като сме твърде дребни за него", допълва Морисън.

По думите на изследователя е „истинска загадка" как тази фосилна находка е била „пренебрегвана" толкова дълго време, „въргаляйки се" в чекмедже повече от 100 години.

„На остров Уайт са открити много кости, така че кой знае какво още чака да бъде идентифицирано", продължава Касиус Морисън.

Изследователят допълва, че Invictibellatrix е бил дълъг от три до четири метра, висок малко над метър и половина, бил е покрит с пера и е имал нокти с дължина между 10 и 20 сантиметра. Представителите на вида вероятно са се хранили с малки динозаври, гущери и бозайници.

Фосилът първоначално е бил открит в подножието на скала на югозападния бряг на остров Уайт от любителя палеонтолог Реджиналд Уолтър Тули.

Смята се, че мегарапторите са произлезли от Азия, преди да мигрират през Европа.

Скелет на динозавър СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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