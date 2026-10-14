Откриха нов вид динозавър въз основа на фосил, „пренебрегван" повече от 100 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изследователи са открили нов вид динозавър въз основа на фосил, намерен на остров Уайт, който е бил „пренебрегван" като обект на научни изследвания в продължение на повече от век, предадоха Ройтерс и Пи Ей мидия/ДПА.

Динозавърът - хищник с дълги нокти и с размерите на голям тигър, е първият представител на група двуноги хищни, наречени мегараптори, открит в Европа, според изследователския екип, ръководен от Университетския колеж в Лондон.

Фосилът, въз основа на който е направено откритието, е част от череп, придобит от Природонаучния музей през 1924 г.

Този нов вид мегараптори, които са били тясно свързани с тиранозаврите, включително и с Тиранозавър рекс, е обитавал територията на днешна Великобритания през ранната креда преди около 120 милиона години, предава БТА.

Видът е наречен Invictibellatrix amberina, като първата част от наименованието му означава „непобедена жена воин".

„Този динозавър не е бил върховният хищник на своето време, но за хората би бил по-опасен от Тиранозавър рекс", казва Касиус Морисън, водещият автор на статията, документираща откритието и публикувана в сп. Royal Society Open Science.

„Хората биха били идеална плячка по размер - около една трета от телесното му тегло. Представителите на този вид определено биха ни преследвали. Тиранозавър рекс на би си направил труда да се занимава с човек, тъй като сме твърде дребни за него", допълва Морисън.

По думите на изследователя е „истинска загадка" как тази фосилна находка е била „пренебрегвана" толкова дълго време, „въргаляйки се" в чекмедже повече от 100 години.

„На остров Уайт са открити много кости, така че кой знае какво още чака да бъде идентифицирано", продължава Касиус Морисън.

Изследователят допълва, че Invictibellatrix е бил дълъг от три до четири метра, висок малко над метър и половина, бил е покрит с пера и е имал нокти с дължина между 10 и 20 сантиметра. Представителите на вида вероятно са се хранили с малки динозаври, гущери и бозайници.

Фосилът първоначално е бил открит в подножието на скала на югозападния бряг на остров Уайт от любителя палеонтолог Реджиналд Уолтър Тули.

Смята се, че мегарапторите са произлезли от Азия, преди да мигрират през Европа.