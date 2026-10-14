Педро Паскал предпочита опасните каскади пред виолончелото

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,,Никога не съм бил толкова уплашен. Бил съм нервен, когато съм работил други неща и физически, и емоционални предизвикателства, но никога нищо такова''.

Това казва актьорът Педро Паскал за предизвикателството да се снима във филма ,Бегемот!''.

Той казва още, че предпочита да се бие с Планината (б.р- герой от ,,Игра на тронове'', в който Паскал участва), отколкото да да се учи отново да свири убедително на виолончело.

Той се шегува още, че би предпочел да бъде хвърлен от някоя скала с колегата му Никълъс Кейдж, вместо да се учи да свири на виолончело, предават Ройтерс.

Тези думи актьорът казва пред репортерите по повод новия филм на режисьора Тони Гилрой - ,,Бегемот!'', който бе представен на филмовия фестивал в Ню Йорк на 2 октомври тази година. Неговата премиера в България се очаква 2 месеца по-късно на 4 декември.

Историята на филма разказва за надарен виолончелист (Педро Паскал), който след 20 години пътуване из света се прибира в Лос Анджелис. Той се среща с бившата си приятелка Карол Спединг (Оливия Уайлд) и сблъсква с неразрешени семейни проблеми.

Освен с образите си на големия екран, Педро Паскал е известен и с ролите си в театъра. През 2019 г. играе Едмунд в трагедията на Шекспир ,,Крал Лир'' на Бродуей.

В момента тече представянето на филма за Европейската публика, като днес (14.10.) е премиерата му Лондон. По червения клим минават Тони Гилрой, Педро Паскал, Оливия Уайлд, Алекса Суинтън, Уил Арнет и други.