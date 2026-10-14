ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция осъди атаките срещу кораби в Черно море и и...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23732048 www.24chasa.bg

Педро Паскал предпочита опасните каскади пред виолончелото

896
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Педро Паскал СНИМКА: Ройтерс

,,Никога не съм бил толкова уплашен. Бил съм нервен, когато съм работил други неща и физически, и емоционални предизвикателства, но никога нищо такова''.

Това казва актьорът Педро Паскал за предизвикателството да се снима във филма ,Бегемот!''. 

Той казва още, че предпочита да се бие с Планината (б.р- герой от ,,Игра на тронове'', в който Паскал участва), отколкото да да се учи отново да свири убедително на виолончело. 

Той се шегува още, че би предпочел да бъде хвърлен от някоя скала с колегата му Никълъс Кейдж, вместо да се учи да свири на виолончело, предават Ройтерс. 

Тези думи актьорът казва пред репортерите по повод новия филм на режисьора Тони Гилрой - ,,Бегемот!'', който бе представен на филмовия фестивал в Ню Йорк на 2 октомври тази година. Неговата премиера в България се очаква 2 месеца по-късно на 4 декември.  

Историята на филма разказва за надарен виолончелист (Педро Паскал), който след 20 години пътуване из света се прибира в Лос Анджелис. Той се среща с бившата си приятелка Карол Спединг (Оливия Уайлд) и сблъсква с неразрешени семейни проблеми.  

Освен с образите си на големия екран, Педро Паскал е известен и с ролите си в театъра. През 2019 г. играе Едмунд в трагедията на Шекспир ,,Крал Лир'' на Бродуей.

В момента тече представянето на филма за Европейската публика, като днес (14.10.) е премиерата му Лондон. По червения клим минават Тони Гилрой, Педро Паскал, Оливия Уайлд, Алекса Суинтън, Уил Арнет и други. 

Педро Паскал СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание