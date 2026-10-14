До 50 песни, създадени с AI, са подадени за селекцията на „Евровизия“ в Норвегия

Норвежката обществена медия NRK е получила около 1500 песни за националната селекция Melodi Grand Prix 2027, чрез която Норвегия избира своя представител за „Евровизия". Около 50 от подадените композиции вероятно са изцяло генерирани от изкуствен интелект (ИИ), въпреки че правилата на конкурса изрично забраняват подобни предложения. Това съобщи онлайн изданието Thateurovisionsite.com, цитирано от БТА.

Крайният срок за изпращане на песни изтече на 31 август. В разговор с NRK ръководителят на проекта Melodi Grand Prix Мадс Тьорклеп обясни, че според предварителните оценки десетки от кандидатурите са създадени изцяло с помощта на ИИ.

„Няма смисъл от музикален конкурс, в който компютър е свършил цялата работа", заяви Тьорклеп. По думите му повечето участници, използвали изкуствен интелект, открито са посочили това, а значителна част от тях дори не са музиканти.

NRK допуска използването на ИИ инструменти в други етапи от създаването на музика, например за търсене на вдъхновение или при изпълнението на технически задачи. Тьорклеп отбелязва също, че подобни технологии се използват все по-често в норвежката музикална индустрия, пише БТА.

Докато се разглеждат кандидатурите, музикалният екип на NRK, ръководен от Тарей Стрьом, продължава работата по подбора на песните, които ще участват в Melodi Grand Prix 2027. Засега обществената медия не е обявила нито формата, нито датата на националната селекция за следващата година. „Евровизия 2027" ще се проведе в Бургас.

Междувременно започва и търсенето на изпълнител и песен, които да представят Австралия на песенния конкурс, съобщи австралийската обществена телевизия SBS.

Всяка година страната се стреми да предложи собствено звучене и различна гледна точка на сцената на „Евровизия", отбелязва медията. Сред запомнящите се австралийски участия са изпълненията на световноизвестната Делта Гудръм, песента „Milkshake Man" на Go-Jo и синт-метъл звученето на групата Voyager.

В историята на австралийското участие място заемат още дуетът Electric Fields, който се представи с песен, включваща аборигенския език янкунитятяра, мощният глас на Дами Им и Кейт Милър-Хайдке, която „преодолява гравитацията", както и редица други изпълнители, заложили на отличителен стил.

Сега SBS търси следващото голямо име, което ще представи страната. Телевизията очаква да получи оригинални и съвременни песни, способни да докоснат публиката на една от най-големите музикални сцени в света.