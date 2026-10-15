Да се изправиш лице в лице срещу убиеца на дъщеря си

Макар да се зарича да не прави продължение на "Колибата", Уилям Пол Йънг среща Макензи Алън с онзи, отнел живота на малката Миси

Какво се случва, когато се изправиш лице в лице с убиеца на дъщеря си? Макар да се зарича да не прави продължение на бестселъра си “Колибата”, след години авторът на романа Уилям Пол Йънг се решава на това, за да изясни пред читателите си именно този екзистенциален въпрос. Така на бял свят се появява “Завръщане в колибата” (изд. “Хермес”), който ще е у нас на 20 октомври, когато е и световната му премиера.

В книгата всичко започва десет години след убийството на Миси, когато баща ѝ Макензи Алън все още живее в сянката на загубата. Макар дните да следват своя ход, скръбта продължава да е част от семейството, отношенията и вярата му. Отчуждението със съпругата му Нан достига критична точка и тя се изнася от дома им.

Малко след шестнайсетия рожден ден на Миси родителите ѝ се изправят лице в лице с немислимото. Предлагат на Мак да посети серийния убиец, отнел живота на дъщеря им, преди да бъде изпълнена смъртната му присъда. В гробовната тишина на затвора Мак среща човешко същество, изпитало неописуема болка, преди самото то да причини такава. Принуден е да се изправи и пред собствения си гняв, съмнение и разочарование от Бог. Къде е Той, когато се случват жестоки трагедии? Възможно ли е сърце, разбито на безброй части, отново да бъде цяло? Как човек да прости непростимото?

За да получи отговорите, Мак трябва да се завърне там, където започва всичко. В колибата. И да се срещне отново с Бог, а преживяването ще промени живота му завинаги.

В “Завръщане в колибата” Уилям Пол Йънг описва осъдения на смърт убиец на Миси като човешко същество, тормозено от баща си като дете. “Тук решаваща роля изигра моето детство и сложните отношения с баща ми. Неведнъж съм споделял, че той беше гневен, дистанциран и строг. Вярвам, че написването на “Колибата” ми помогна да проявя снизхождение към него и да подобрим връзката си. Сякаш най-накрая си позволих да го освободя от очакванията си, за да бъде пълнокръвна човешка личност. По този начин и неговата история придоби значение”, обяснява писателят.

