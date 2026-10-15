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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23734803 www.24chasa.bg

Вечна класика на Джейн Остин в ново издание и на голям екран

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Ново луксозно издание на вечната класика “Разум и чувства” от Джейн Остин излиза на 20 октомври с логото на “Хермес”. Книгата е с красиви цветни порезки. Само три дни по-късно е официалната премиера на едноименния филм по мотиви от романа с участието на актриси като Дейзи Едгар-Джоунс, Джордж Маккей, Катрина Балф, Стейси Мартин.

Историята е за сестрите Дашууд, които са съвсем различни. Докато Елинор е вглъбена, деликатна и спокойна, малката ѝ сестра Мариан е пламенна, непоправима романтичка. В свят, управляван от пари и интереси, сестрите нямат нито средства, нито връзки.

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