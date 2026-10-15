Звезда от “Нетфликс” с истории за коледен елф

Както винаги, работилницата за играчки на Северния полюс е натоварена до краен предел. Дядо Коледа обаче е с вирус и дъщеря му Зеленика се притеснява за него и за плътния му график. С помощта на приятел изобретява робот, досущ като веселия старец. Но тогава Дядо Коледа е отвлечен! Така започва забавната история в “Тайните на един коледен елф” (изд. “Хермес”). Автор на книгата е Бен Милър, участвал в “Смърт в рая” по Би Би Си и “Бриджъртън” по “Нетфликс”, във филмите за Джони Инглиш и Падингтън. Освен добър актьор той е признат автор на бестселъри.