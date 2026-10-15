Издателство “Миранда” става на 18 г.! Поводът ще бъде отбелязан със специална промоция - от 17 до 31 октомври всички книги на издателството ще бъдат с 30% отстъпка в онлайн книжарницата им - www.miranda.bg.

А там може да откриете предложения за всекиго. Образователни за най-малките, любими детски класики като “Приключенията на Том Сойер”, “Патиланско царство” и много други, част от учебната литература. Издателството е известно и с колекциите си книги игри като “Детектив Пиер” и “Къде е Уоли”. Един от най-новите хитове на “Миранда” е многобройната колекция книжки “Пикси”.