Когато науката повика духовете: една нощ с Юнг и Фройд в Младежкия театър

Текст на нобеловата лауреатка Олга Токарчук е разработен от полски постановъчен екип

След миналогодишния успешен сезон, увенчан с “Аскеер” за най-добра режисура на спектакъла “Албион” и откриването на собствен куклен театър, Младежкият театър прави още една заявка да играе ключова роля в културния живот на София.

Представлението “Е. Е.” с полски постановъчен екип и български актьори от младежката трупа е безспорно събитие за театралното изкуство. То представя висока класа красив и сетивен театър, в който визията, мултимедията, костюмите, играта със звук и най-вече със светлина са абсолютно равностойни на драматургията и актьорското изпълнение.

Сюжетът стъпва на един от ранните романи на нобеловата лауреатка Олга Токарчук – “Е. Е.”.

Загадъчните инициали в

заглавието не са случайни,

защото в центъра на действието е случая на Ерна Елцнер – младо момиче, около което започват да се случват странни, необясними явления.

При обичаен семеен обяд на заможното буржоазно семейство Елцнер петнадесетгодишната им дъщеря Ерна получава пристъп и започва да контактува с духа на покойния си дядо, когото всъщност не помни. Семейството е едновременно притеснено за здравето ѝ и озадачено от свръхестествените способности на момичето. Случката се повтаря, девойката сякаш има способности на медиум – тя чува гласове, усеща нечие присъствие, изпада в състояния на транс, които трудно могат да бъдат логично обяснени. Следва въпросът

психично болно ли е детето, или има

свръхестествени сили

Върху изследването на този феномен е построено цялото действие на спектакъла.

Майката на момичето и студентът Шацман, влюбен в госпожа Елцнер, спиритуалист по призвание, привикват консултанти - семейния лекар д-р Льове и Валтер Фромер – човек, обсебен от въпроса за смъртта и живота в отвъдното. В историята е замесен и проф. Фогел, чийто прототип очевидно е Зигмунд Фройд. Заедно с близки роднини те започват сеанс след сеанс по викане на духове, чрез които всеки от присъстващите трябва да се произнесе за състоянието на Ерна. Един се опитва да го обясни с аргументите на науката и чистия разум, друг - с инструментариума на екзорсизма, трети - с дълбоко потиснатите желания и нереализирана сексуална енергия, водеща до хистерия, а също и с ролята на доминиращата майка и отсъстващия баща. Искра Донова като г-жа Елцнер - майката на главната героиня. СНИМКИ: МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР

Момичето става обект на сблъсък между рационалното и мистичното, между научно обяснимото и непонятните прояви на човешката психика, между детската невинност и съзряването на младата жена (изобразена с щедра визуална кървавочервена картина). Тук трябва да отбележим и връзката на творбата с Юнг, тъй като самата Олга Токарчук признава, че е вдъхновена от неговата дисертация върху психологията и патологията на т.нар. окултни феномени.

Действието се развива в началото на XX век – време, в което науката, психологията и мистиката силно се преплитат.

Полският режисьор от европейска величина Гжегож Яжина нито за миг не се поддава на изкушението да предложи ексцентрични режисьорски решения, така примамливи за мистичния сюжет. Напротив, като невидим разказвач той въвежда и представя един по един героите в предстоящите спиритически сеанси, в които Е. Е. става обект на клинично наблюдение.

Яжина изгражда спектакъла като приказка в стил магически реализъм и с помощта на своя екип сценографи, костюмографи и визуални артисти вади от цилиндъра с реквизит дрехи и аксесоари, докато рисува картини, с които разкрива вътрешния свят на видения, сенки и разговори с духове. На моменти тези сеанси стават комични и напомнят за ученическите лагери отпреди десетилетия, в които учениците тайно от учителите се събираха точно в полунощ в една стая и започваха да викат духове. Присъствието на нечий роднина мъртвец в стаята се удостоверява с потрепване на завесата или почукване на вратата. Моника Иванова, която изпълнява ролята на Ерна Елцнер. Снимка: Младежки театър

Смешните моменти разведряват зрителя, следящ случващото се като трилър, който го предпазва да не затъне в еднообразието на спиритическите сесии. Освен като режисьор Яжина има заслуга и за сценичната адаптация на текста, за да го направи динамичен и наситен с вътрешни конфликти. Прави го заедно с колегата си драматург Роман Павловски-Фелберг, обучавал се в школата на самия Анджей Вайда.

В спектакъла са използвани и елементи от кукления театър, разигран от по-малките сестри на Ерна, напълно неглижирани от родителите си. Момичетата виждат и преживяват всичко, което се случва в къщата - от погледа им не остава скрита тайната любовна афера на майка им. Режисьорът избира да представи света през техните очи с кукли, които те, като самодиви с бели рокли и разпуснати черни коси, движат с настървение и възбуда.

Под приказно-мистичната повърхност в по-дълбок философски смисъл спектакълът поставя темата за човека като обект на различни интерпретации, които трябва да го натикат в приета от обществото позната норма и рамка.

Особено интересно в този спектакъл е, че

няма главни и

второстепенни роли

Всички персонажи и актьори - Моника Иванова, Искра Донова, Теодор Ненов, Кирил Недков, Светослав Добрев, Стефан Додуров, Гергана Христова-Тремоил, Ралица Туджаро, Ангелина Славова и Кънчо Кънев - са равностойни, част от общ екип. Дори костюмите им са издържани в един стил и десен, за да подсилят усещането за ансамбъл, посветен в специални духовни практики и ритуали. Сцена от спектакъла “Е.Е.” СНИМКА: ИВАН ДОНЧЕВ/ МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР

Не на последно място, към ласкавите думи за спектакъла следва да отбележим цялостната атмосфера на премиерата в Младежкия театър, който посрещна зрителите като на истински празник – с welcome drink във фоайето, моментни снимки за спомен и магнитче със слоган, поставящ смисловата удивителна на спектакъла: “Няма здрави хора, има само недиагностицирани”.