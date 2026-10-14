Балет, цирково изкуство и мода в спектакъл за маските и марионетките в обществото

За първи път балет, цирково изкуство и мода се събраха в един спектакъл, който преминава от привидното забавление през насилието и човешката загуба до надеждата за ново начало. Сценичният разказ “Добре дошли в цирка” бе представен в градината на резиденция “Лозенец”.

Още с пристигането си гостите бяха посрещнати от момичета на кокили, клоуни и фокусник. На сцената модели с пелерини, цилиндри и червени клоунски носове продължиха цирковата атмосфера, а балетните изпълнения придадоха на спектакъла допълнителна динамика.

Постепенно обаче настроението се промени. Зад привидното забавление се появиха темите за насилието, загубата и липсата на справедливост. Клоунът остана неподвижен, а червените носове бяха захвърлени край него. Така цирковата игра отстъпи място на мрачна картина, в която черното символизираше траура, мълчанието и тежестта на преживяното.

Втората част, озаглавена “Прераждането”, обърна посоката на сценичния разказ. Моделите се върнаха без цирковите атрибути, а цветовете, движението и новата енергия внесоха усещане за освобождаване и промяна. След мрака дойде светлината, а с нея и идеята, че животът продължава въпреки преживените загуби.

Тоалетите, прическите, гримът и аксесоарите бяха част от цялостната концепция, реализирана от творците Митко Дамов, Маргарита Трифонова, Емил Иванов, Тодоринка Димитрова и Надежда Атанасова. Всяка визия допълваше сценичното действие, а модата се превърна в средство за разказване на история, в която външният образ невинаги показва истинското лице на човека.

Зад цирковите метафори стои критика към българската действителност, в която според авторите на спектакъла политиката и чалга културата се преплитат. Образът на марионетката поставя въпроса кой държи конците и доколко хората сами определят действията си, вместо да следват чужда воля.