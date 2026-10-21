След “Физика на тъгата” Йерней Лоренци пак пред BG публика - гостува в Благоевград

Цялата в кръв, Радина Кържилова открива Балканския театрален фестивал с "Картини от една екзекуция"

Разкъсани тела, писъци, кал и море от кръв - това рисува героинята на Радина Кърджилова в драматичния спектакъл “Картини от една екзекуция”. С образа си на художничката Галактия - горда, независима и безкомпромисна в своето изкуство жена, която отказва да се подчини на политическите догми, актрисата ще открие Балканския театрален фестивал в Благоевград. Спектакли от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Словения се събират на сцената на Драматичия театър “Никола Вапцаров”.

Първото представление, което ще се играе, е именно с участието на Радина Кърджилова. Режисирано е от Стайко Мурджев и е продукция на Драматично-кукления театър “Иван Радоев” в Плевен.

Действието ни пренася във Венеция през XVI век, където Галактия е натоварена със задачата да увековечи битката при Лепанто. Изправяйки се сама срещу догмите на властта, църквата и обществото, художчничката знае, че ще бъде наказана. Тя е метафорично „окървавена“ от ударите на политическата машина – затворена е в тъмница, а държавата се опитва да я пречупи и да унищожи творческата ѝ независимост.

Спектакълът ще се играе на 1 ноември в 20 часа на Голяма сцена в театъра в Благоевград. След него, на 2 ноември, ще гостува Народният театър “Йордан Хаджи Константинов – Джинот” на Северна Македония. Актьорите ще изиграят спектакъла “Ние двамата и Алоиз”. В заглавието “Алоиз” се свързва с Алоис Алцхаймер – откривателят на болестта на Алцхаймер. В пиесата той не присъства като реален физически човек, а като невидимия крадец, който бавно, ден след ден, отнема спомените, миналото и същността на човека.

Програмата на фестивала продължава с българския спектакъл “Домът на нашите мечти”. Той събира на една сцена Бойко Кръстанов и Койна Русева в черна комедия и провокативна сатира. Историята проследява Джил (Бориса Сарафова) и Оли (Бойко Кръстанов) – млада двойка, която отчаяно мечтае за собствено жилище преди раждането на първото им дете. Тогава се появява мистериозната Мис Дий, в ролята влиза Койна Русева. Тя предлага на двойката луксозно жилище безплатно, вкарвайки ги в капан чрез манипулация на най-съкровените им материални мечти.

На 4 ноември ще се играе емблематичното представление “Лицето на ближния”, което представляа дълбока психологическа драма по романа “Идиот” на Фьодор Достоевски. Постановката е дело на проф. Маргарита Младенова. В нея играят Александър Тонев, Албена Георгиева, Деян Жеков, Мартин Проданов, Павлина Илова и младата актриса Паола Маравиля, която за ролята си на Аглая в спектакъла спечели награда “Икар” за дебют.

В програмата следват четири чуждестранни спектакъла. На 5 ноември ще гостува румънския драматичен театър “Фани Тардини” от Галац с представлението “Второстепенни богини”. Спектакълът е изграден върху автобиографично изследване и личния опит на три емблематични румънски актриси – Елена Иванка, Йоана Драгош Гайдo и Силвия Лука. Сюжетът проследява съдбите на три различни поколения жени на сцената.

Зрителите ще видят ново представления на вече известния у нас словенски режисьор Йерней Лоренци. След като постави в Народния ни театър Орфей, а съвсем наскоро и “Физика на тъгата” по Георги Господинов, публиката ще може да види и спектакъла му “Борба за оцеляване”, който е продукция на два водещи словенски театъра – Прешернов театър в Кран и Градския театър в Птуй. Йерней Лоренци на репетиция за "Физика на тъгата" в Народния театър. СНИМКА: СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ

Лоренци е известен в цяла Европа със своя специфичен, суров и минималистичен стил, в който актьорите не просто “играят” роли, а съпреживяват историите с телата си. И в този спектакъл той не изневерява на стила си - подлага актьорите на реално изтощение. Те тичат на едно място, носят тежки предмети, се борят помежду си, падат на земята... Така публиката вижда техния истински пулс, задъхване и пот.

Представлението е много интензивно и изследва темата за малкия човек, притиснат между непосилни трудности, бедност, социално безсилие и отчаяната, но несекваща надежда за промяна. Веднага след представлението ще има дискусия и разговор на живо с Йерней Лоренци и актьорите.

На финала на фестивала - 7 ноември, ще гостува ще гостува сръбския Народен театър от Пирот със спектакъла “Божества”. На сцената оживяват езическите ефирни и силни божества като Сварог, Перун, Велес, Мокоша, Морена, Весна, Ярило и горските вили. Боговете слизат на земята, за да се вгледат в най-болезнените проблеми на съвременния ни свят – арогантността на хората, склонността към самоунищожение, обезлюдяването на селата, семейните конфликти и унищожаването на природата.

Основният философски въпрос, който Миа Кнежевич поставя и който обърква дори върховния бог Сварог, е: Разбираемо е боговете да се държат като хора, но защо хората се държат като богове?”.